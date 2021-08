35 paller med norske gulrøtter ble feilmerket

Det siste året har Italia vært synonymt med suksess. Først vant de Eurovision Song Contest, deretter stakk landet av med EM-trofeet i fotball, og nå nylig tok nasjonen gull i både høydehopp og på 100 meter i OL i Tokyo.

Men å sette Italia som opprinnelsesland på norske gulrøtter fra Toten merket med kvalitetsstemplet «Nyt Norge», gir ingen suksess. Det kan kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen, skrive under på.

– Dette er norsk buntgulrot som er produsert og pakket av en norsk produsent. Dessverre har det blitt valgt feil dato-etikett, og posene har dermed også blitt merket med «Italia», forklarer Gulbrandsen i en e-post til Nationen.

– Menneskelig feil

Bama har distribuert 35 paller med den norske buntgulroten med feil etikett.

– Det som har skjedd er svært uheldig, men kan ikke kalles noe annet enn en menneskelig feil, skriver Gulbrandsen.

– Hva skjer nå med disse gulrøttene?

– Vi har valgt å informere kundene i butikk gjennom plakater, fremfor å trekke gulroten fra markedet, opplyser kommunikasjonsdirektøren i Bama.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Bama skulle trekke gulrøttene fra markedet. Etter publisering opplyser Bama til Nationen at de har valgt å informere kundene om feilmerkingen i butikk.

Oppdaget feilen: – Feilmerking skjer for ofte

Det var Borgny Sletten fra Vinstra som oppdaget feilmerkingen da hun skulle kjøpe gulrøttene på Kiwi Kvam i Nord-Fron i Innlandet.

– Jeg synes ikke dette er greit. Feilmerking skjer for ofte til at vi kan stole hundre prosent på det. Jeg håper ikke de feilmerkede gulrøttene blir kastet, men at de kommer tilbake i butikken igjen, sier hun til Nationen.

Sletten er selv gårdbruker og leder i Oppland Bygdekvinner. Hun er over snittet opptatt av at vi spiser mest mulig norsk mat, og tok derfor saken i egne hender og delte et innlegg med gulrøttene på Facebook.

– Jeg tagget Bama og Nyt Norge i innlegget, og da tok de raskt affære, forteller Sletten, som driver både med sau og ammekyr.

Under kan du se Facebook-innlegget til Sletten:

Norsk Mat: – Irritert og oppgitt

Administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk), som står bak «Nyt Norge»-merket, synes det er trist at norske grønnsaker blir feilmerket.

– Jeg blir like irritert og oppgitt som forbrukerne. Dette er helt unødvendig. Det er ikke første gang at pakkeriene ikke følger egen kvalitetskontroll for å unngå slurv, sier Sundqvist til Nationen.

Ifølge Norsk Mat-sjefen skulle det stått produsentens navn, ikke Italia, på den hvite merkelappen på gulrøttene.

– Gulrøttene tilfredsstiller alle krav for å bære Nyt Norge-merket. Det er ypperlige gulrøtter fra Toten. Derfor er det så kjedelig at de er feilmerket på eget pakkeri. Dette er direkte slurv, forteller Sundqvist.

– Når det er sagt synes jeg det er bra at vi har så årvåkne forbrukere som oppdager feil som dette. Heldigvis har vi rutiner som gjør at ting raskt blir tatt tak i, legger hun til.