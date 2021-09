Norge har et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Men selv om forbudet er over for i år, må du fortsatt ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det er et er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Avdeling for forebygging og sikkerhet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) forteller at de følger med på Meteorologisk institutt sitt skogbrannfarevarsel.

– De gir en oversikt over skogbrannfare basert på blant annet været. I tillegg får vi varsling fra Meteorologisk institutt som gir oss informasjon om skogbrannfaren.

– Det er ikke store områder hvor det er varslet skogbrannfare nå, og da er vi ikke like bekymret som vi ville vært dersom også skogbrannfarevarslingen var høy.

Men skulle ulykken være ut når du har tent opp bålet i skog langt fra vann, kan du slokker du skogbrann slik:

*Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter.

*Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen.

*Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake.

*Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.

Annonse

*Og er det vann og bøtter tilgjengelig, er det naturligvis bare å pøse på.

Fakta Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Generelt bør man tenke at brannfaren er høyere enn det ser ut som. Vær obs på at vind kan mangedoble spredningsfaren og at gnister fra et bål lett føres av gårde med vinden. Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Sjekk reglene der du bor

– Hvordan finner man ut om det er for tørt til å tenne bål?

– Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. På nettstedet www.sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål, sier Ly.

Regelverket ble endret i 2020, og der beskrives kommunens muligheter til å innføre lokale forbud.

– I tillegg må man se seg rundt i naturen og sjekke om det er tørt eller fuktig, og følge med på været de siste dagene. Har det regnet? Tenk gjerne: Hva kan konsekvensen bli dersom jeg tenner bål og det begynner å brenne, sier han.

– Hva kan konsekvensen bli dersom man tenner bål og det begynner å brenne?

– Bål og menneskelig aktivitet er den vanligste årsaken til skogbranner. Ett bål kan starte en brann som kan bli stor, og som kan spre seg til eiendom og kritisk infrastruktur, sier Ly.

Dersom noen bryter det som i loven omtales som plikt til aktsomhet, eller bryter det generelle bålforbudet, kan man straffes med bot eller fengsel.

– Kan det bli innført lokale bålforbud?

– Ja kommunene har mulighet til innføre lokale forbud.