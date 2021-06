Nylig fikk en forskerteam ved NMBU 10 millioner danske kroner til et helt nytt prosjekt: Å dyrke fram bakterier med høy tetthet uten bruk av oksygen.

Metoden kalles «biofabrikasjon», og målet er at det skal være med å produsere mat, medisiner, dyrefôr og forbruksartikler.

– Vi har en stor utfordring med å kunne produsere nok mat til en økende befolkning. Denne typen teknologi har potensial til å kunne produsere ting og mat løsrevet fra petroleumsbaserte energikilder og uavhengig av klima, vær og sesong. Du kan i prinsippet dyrke mat i Sahara, du trenger ikke lenger matjord, sier Linda Bergaust, prosjektleder og forsker ved NMBU til egne nettsider.

Annonse

Det er ikke nytt å dyrke fram bakterier, alger og sopp for bruk til fôr og farmasiprodukter, forteller Bergaust. Forskjellen fra tidligere prosjekter er at de nå bruker bakterier som ikke trenger store mengder oksygen for å vokse.

– Spørsmålet nå er om vi klarer å utvikle en metode som er økonomisk bærekraftig. Ulempen med å bruke organismer med anaerob respirasjon, er at de vi kjenner til i dag produserer noe mindre biomasse enn de med aerob respirasjon. Så vi kommer til å lete etter organismer med høyere avkastning, sier hun.

Metoden de bruker er fortsatt hemmelig og patentsøkt.

– Vi er faktisk litt overrasket over at man ikke har brukt denne typen organismer tidligere. Det er mange arter som kan dette, kanskje så mye som en hel prosent av alle kultiverbare bakterier i jord, og det er et ganske høyt tall i denne sammenhengen, sier Bergaust.