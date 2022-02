I forrige uke fikk Johan Mollan seg en overraskelse da han tittet nærmere på produktet «Bøkerøkt Jaktbacon» ved Coop Extra i Steinkjer i Trøndelag.

På forsiden var baconpakken merket med Nyt Norge og stemplet «Fra norske bønder». Etikettens bakside viste derimot noen helt annet. Baconet hadde Tyskland som opprinnelsesland.

– Hva betyr dette egentlig? Tar Coop situasjonen i norsk landbruk på alvor?! Her brukes norske bønders gode rykte for å selge tysk kjøtt, skriver Mollans kone, Grete Bækken Mollan, i et innlegg på Facebook.

Mollan varslet en av butikkens ansatte om feilmerkingen, men da han dagen etter fant samme baconpakke i samme butikk, kjøpte han produktet og kontaktet Coops forbrukerkontakt.

Coop: – Vi beklager

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Harald Kristiansen, opplyser til Nationen at bacon-produktet, som er produsert av Fatland, har fått feil opprinnelsesland.

– Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen, skriver han i en e-post til Nationen.

Ifølge Kristiansen er det snakk om 2688 pakker som har blitt merket feil.

– Det er pakket 17. desember og har siste forbruksdato 5. februar, så det har vært i butikk i en periode, opplyser han.

Coop har valgt å beholde baconet på markedet.

– Det er ingen helsefare knyttet til produktet, og vi ønsker ikke å kaste en topp, norsk råvare. Vi har derfor av hensyn til matsvinn valgt å ikke trekke det fra markedet, skriver Kristiansen.

Leverandør ser på tiltak

Han kan også opplyse at leverandøren allerede har gjort IT-tiltak som skal sikre at denne typen feil ikke skjer.

– Dette er gjort for de aller fleste produkter, men ikke bacon. Det blir gjort nå for at lignende menneskelige feil ikke skal skje igjen, skriver Kristiansen i e-posten.

– Hva er deres kommentar til forbrukere som føler seg forvirret?

– Vi vet at for mange av våre kunder er det viktig at det er norske produkter. Det er en beklagelig feil at et annet opprinnelsesland står nevnt på etiketten, noe som åpenbart skaper forvirring. Butikkene er informert om feilmerkingen og kan svare kundene, svarer Coops kommunikasjonsdirektør.

Nyt Norge: – Irriterende sløvhet

Administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat, som står bak merkeordningen Nyt Norge, synes det er beklagelig med denne typen feil.

– Det er en irriterende sløvhet i internkontroll rutinene hos Fatland Ølen. Her har de et produkt som tilfredsstiller alle krav til Nyt Norge, også gjør de forbrukere unødvendig forvirret med også å stemple Tyskland på, skriver hun på e-post til Nationen.

– Hvorfor skal nordmenn stole på at det som er merket norsk faktisk kommer fra Norge?

– Vi arbeider for at Nyt Norge skal være perfekt. Så lenge det er mennesker involvert, klarer vi ikke null feil. Med en feilmargin på under én promille av 4600 volumprodukter som går ut i butikk nærmest daglig, så mener vi at Nyt Norge har forbrukernes tillit. Siste forbrukerundersøkelse viser at Nyt Norge har 93 prosent kjennskap og 68 prosent tillit, svarer Sundqvist.

Nyt Norge-sjefen legger til at det var planlagt en bedriftsrevisjon hos Fatland Ølen allerede før denne saken oppsto. Den blir gjennomført i februar om ikke korona setter en stopper for det.

– Systemene deres holder ikke mål

Etter Facebook-innlegget har Bækken Mollan og mannen fått en beklagelse fra både Coop Norge og Nyt Norge.

– Det var en menneskelig feil, men det viser jo at systemene deres ikke holder mål, sier Bækken Mollan til Nationen.

– Vårt mål er at forbrukerne må være veldig bevisste på hva de kjøper. Den norske bondens omdømme må tas vare på, og vi må bruke vår forbrukermakt til å holde de sterke butikkjedene i ørene, legger hun til.