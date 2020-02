Aylar Lie lovet 100.000 til Noah om hun vant rettssaken mot Northug: Tapte, men gir penger likevel

Pokerproff og tidligere modell Aylar Lie gikk rettens vei etter det hun opplever som urettferdig behandling i forbindelse med omtalen i hennes ekskjæreste og tidligere langrennsløper Petter Northugs biografi.

Hun ønsket 100.000 i erstatning for krenkelse av privatlivets fred og lovet at dersom hun vant rettssaken, ville hun gi pengene til dyrevernsorganisasjonen Noah – for dyrs rettigheter.

– Dette er ikke en økonomisk sak for meg. Jeg er profesjonell pokerspiller. Dette er bare en symbolsk sum fordi jeg føler meg urettferdig behandlet og er provosert, sa Aylar Lie i sin forklaring, ifølge NRK.

Nå skriver organisasjonen at Lie har donert pengene til tross for at hun tapte saken i Oslo tingrett.

– Takk for svært sjenerøs donasjon til dyrene, Aylar, skriver Noah på sine Facebook-sider.

Og følger videre opp:

«Aylar meldte nylig at hun ville gi erstatning fra et privat søksmål til NOAH dersom hun vant fram. Aylar har i dag valgt å donere 100 000 til NOAHs arbeid for dyrene selv om hun ikke fikk erstatning i retten. TUSEN TAKK for denne sjenerøse gaven, Aylar»

Lies advokat John Christian Elden har opplyst om at hun ikke vil anke saken videre.

Aylar Lie har tidligere uttalt seg om sitt engasjement for dyrevern. Blant annet er hun motstander av hundehandel i Kina.