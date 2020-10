Avtale om borgeres rettigheter etter brexit sendes til Stortinget

– Storbritannias exit fra EU medfører store endringer både for personer og næringsliv. Jeg er glad for at vi nå kan gi norske og britiske statsborgere som i dag bor, arbeider eller studerer i Storbritannia eller Norge, forutsigbarhet og sikkerhet for at rettighetene deres blir opprettholdt, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Avtalen, som er forhandlet fram sammen med Island og Liechtenstein, ble signert i slutten av januar, rett før britene formelt gikk ut av EU.

Ved nyttår går overgangsperioden etter brexit ut, og avtalen skal ivareta borgernes rettigheter etter årsskiftet.

– Vi ønsker at briter som bor i Norge, skal få bli her etter at Storbritannia går ut av EU. Denne avtalen er en viktig brikke i vårt nye forhold til Storbritannia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Avtalen sikrer at nordmenn som har opphold eller har opparbeidet seg rettigheter i Storbritannia, i all hovedsak beholder disse også etter årsskiftet. Det sammen gjelder for briter som oppholder seg i Norge.

Nordmenn som kommer til Storbritannia, og briter som kommer til Norge etter nyttår, er ikke dekket av avtalen.