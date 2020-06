Dyrsku'n avlyses

Siden 1866 har Dyrsku'n blitt arrangert i Seljord i Telemark. I år blir det ingen messe.

Årlig har handels- og landbruksmessa tatt imot 90.000 deltakere og 800 utstillere. Koronasituasjonen har gjort at arrangementet i år må avlyses.

Grunnen er at myndighetene har varslet at smitteverntiltakene for store arrangementer blir videreført ut året.

"For stor risiko"

Der med er årets Dyrsku'n, som skulle vært arrangert fra 11. til 13. september, avlyst.

"Det er sjølvsagt med særs tungt hjarte vi har mottatt denne meldinga. Vi har håpa i det lengste på eit anna utfall, men situasjonen Noreg og verda er i gjer at ekstraordinære omsyn må takast og tiltaka som er iverksett umogleggjer dessverre vårt arrangement", skriver prosjektleder for Dyrku'n, Marit Mæland, i en epost til Nationen.

Annonse

Hun skriver videre at liv og helse må gå først, og at en samling med 90.000 personer ville vært for stor risiko.

"Sjølv om situasjonen kan sjå både betre eller verre ut når det gjeld smittespreiinga av Covid-19 når vi kjem til september, gjer gjeldande forskriftsreglar og krav om smitteverntiltak for arrangement gjeldande for hele 2020, det uforsvarleg og umogleg å arrangere Dyrsku’n i 2020."

Les også: Ostebygda i Hol er Årets lokalmatgründer

Tap på 70 millioner

Hun anslår at omsetningstapet vil bli på rundt 70 millioner kroner, noe som vil gjøre situasjonen krevende for den årlige messen.

"Vi håpar sjølvsagt på langt betre kompensasjons-ordningar og støtte frå staten enn kva som ligg føre no. Det er både trist og surrealistisk å skulle avlyse Dyrsku’n, men vi tar naturlegvis vår del av samfunnsansvaret og rettar no blikket mot 2021", skriver hun.

Grunnen til at arrangørene velger å avlyse såpass tidlig er at det kreves mye forarbeid for å gjennomføre messen, med rekruttering av lag og foreninger, innkjøp av varer også videre.