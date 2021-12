– Er Grandiosa virkelig en av julemiddag-favorittene? spurte programleder Espen Fiveland i tirsdagens God morgen Norge-sending på TV2.

Svaret på det er nei, ifølge administrerende direktør i Opinion, John Lauring Pedersen, som kan forklarer bakgrunnen for myten.

– Myten kommer fra 30 år tilbake i tid. Da var det en journalist som tok utgangspunkt i et sitat fra en bransjekollega av meg, så har man spunnet det videre, sier han til TV-showet.

Én prosent spiser pizza til julemiddag

Ifølge Lauring Pedersen kom det et par undersøkelser for 10-15 år siden som viste at mange spiser frossenpizza på julaften.

– I fjor spurte vi hva folk spiste til julemiddag, fordi det er det som er det mest interessante. Da viste det seg at under én prosent spiser pizza i det store og det hele. Bare halvparten av dem opplyser at de spiser frossenpizza, forteller Opinion-sjefen til TV2.

Pizza-måltid tidligere på dagen

Lauring Pedersen legger likevel til at det helt sikkert er mange som spiser frossenpizza i et annet måltid enn selve julemiddagen i løpet av julaften.

– Det kan sikkert gå en frossenpizza i ny og ned hvis man er litt stresset for å nå deadlinen for julemiddagen, sier han.