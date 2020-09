Avisfusjon i Oppdal

Oppdal har siden 2002 vært ett av få steder i Norge med to lokalaviser i samme utgiverkommune.

OPP utfordret Opdalingen i 2002 og har i alle år vært lokalt eid. På nyåret 2015 kjøpte Polaris Media avisa Opdalingen av Amedia, og fem år senere blir Polaris Media majoritetseier i OPP.

Polaris Media har inngått en avtale med majoritetseierne Ingebrigt Bjerke og Per Roar Bekken i OPP om å kjøpe minimum 51 prosent av aksjene i Mediehuset OPP. De to eier 69,1 prosent av aksjene i det lokale mediehuset.

Annonse

Styret i OPP AS godkjente handelen torsdag og de ansatte i begge selskap ble orientert fredag formiddag.

– Vi mener denne høsten er det rette tidspunktet å avslutte en utmattende aviskonkurranse som svekker økonomien i begge selskapene. Ingen av avisene driver bærekraftig i dag, sier Bjerke.

De to avisene i Oppdal har de siste fem årene hatt et samlet underskudd på over to millioner kroner, til tross for at begge avisene de samme fem årene har fått 8 millioner kroner i mediestøtte.