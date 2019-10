Avisene: Små endringer, få overraskelser i statsbudsjettet

Vårt Land er en av mange aviser som omtaler statsbudsjettet, om enn uten å trekke det opp på lederplass, og oppsummerer i sin sak essensen slik:

– I dag legger Siv Jensen fram sitt første statsbudsjett som del av en flertallsregjering. Tankesmier som er uenige om det meste, er skjønt enige om at endringene blir små.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO skriver i en kommentar i Dagens Næringsliv at det heller ikke er rom for å bruke mye ekstra. For selv om oljefondet har vokst og vil nå 9.800 milliarder kroner ved nyttår, så er det «bare å holde igjen på oljepengebruken».

– Handlingsrommet er mindre enn du tror – selv i «et av verdens rikeste land», påpeker Dørum, som forklarer at vi ikke er blitt rikere i Norge de siste årene, tross en dobling av fondets kroneverdi.

Klimakrangel

VGs Astrid Meland oppsummerer det slik:

– Fordi vi nylig har hatt en valgkamp, er det meste i budsjettet alt lekket. Den største nyheten er altså at det ikke står noen halshogginger på programmet.

Hun mener kranglingen mellom de fire regjeringspartiene dreier seg om mest om de gjensidig utelukkende kategoriene bil og klima.

Annonse

– Før Venstre har fått malt ferdig budsjettet i grønt, er Frp der med den fossilbrune kosten, skriver Meland.

Militære svakheter

Aftenposten trekker fram at regjeringen flytter på poster i budsjettet, og da gir inntrykk av endring som i realiteten ikke har funnet sted. Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil nemlig Norge med budsjettet i 2019 og 2020 bruke 1,8 prosent av BNP til forsvarsutgifter, en økning på 0,1 prosentpoeng. Det fører Norge nærmere NATOs mål om at hvert medlemsland skal bruke 2 prosent av sin samlede verdiskapning (BNP) til militærutgifter.

– Problemet er at dette ikke kommer fordi det nå finnes flere fly, skip og stående styrker i Forsvaret, men som følge av flytting av budsjettposter. Regjeringen har funnet 5,2 milliarder, blant annet pensjonsutgifter og nye redningshelikoptre, som kan regnes med som forsvarsutgifter, påpeker Aftenposten.

– Knepet illustrerer svakheten ved å henge seg opp i budsjettmål. Russland og andre mulige fiender avskrekkes neppe av BNP-andeler.

Uanstendig kutt

Stavanger Aftenblad kommenterer på lederplass at regjeringen vil ha bedre tiltak for å få flere unge over fra stønad og over i jobb. Avisen kritiserer at et av kuttene i statsbudsjett, er arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge under 25. «AAP sikrer 117.000 nordmenn inntekt mens de på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav til å komme i arbeid. Eller når de trenger lenger tid enn sykepengeperioden går for å bli friske», påpeker avisa, som mener at når regjeringen vil kutte minimumsstøtten fra 198.000 til 130.000 kroner, fortjener den krass kritikk.

– De bør finne 60 millioner til gode tiltak andre steder fra. Kuttet er ikke anstendig, slår Aftenbladet fast.

(©NTB)