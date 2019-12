Australsk landsby nærmest utslettet etter skogbrann

Skremmende bilder av utbrente hjem før jul vises på TV og sosiale medier i Australia fra blant Balmoral, et eksempel på hvor fort og ille det kan gå når flammene tar tak.

Det bor rundt 400 personer i landsbyen, som ligger omtrent 12 mil sørvest for Sydney. Det var rundt 150 boliger der, og det er usikkert hvor mange som er totalt ødelagt av brannen i helga.

Annonse

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales sier at de katastrofale brannforholdene i delstaten nærmest har jevnet Balmoral med jorden.

– Jeg løp mot bilen, men hagen brant allerede, og oppkjørselen brant og veien brant, så jeg innså at jeg ikke kunne evakuere, sa Steve Harrison, som bor i Balmoral, til ABC.

Han gjemte seg i et lite, brannsikkert rom, som han hadde bygget dagen i forveien, og ventet der i halvannen time, til brannstormen hadde passert.

Brannvesenet i delstaten New South Wales oppdaterer kontinuerlig på Twitter med nye branner og brannfarevarsler, i det som synes å være en nærmest umulig jobb å stanse. Veier er nå stengt for å blant annet å rydde unna trær som har falt i veibanen og for å sikre trygg ferdsel.