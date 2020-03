Auka alkoholomsetnad vekkjer bekymring

Ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad (Sp), oppmodar difor barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å ta grep og stengja pola.

– Her er enkeltskjebnar som no har store utfordringar. Vi klarer oss nokre veker utan brennevin så lenge skular og barnehagar er stengde, seier han til kanalen.

Ropstad vil ikkje stengja pola, men oppmodar folk til å vera ekstra merksame og melda frå dersom dei har mistanke om barn og unge som ikkje har det bra. Han seier dessutan at skular, barnehagar og barnevernet skal følgja opp denne målgruppa, og minner elles om at det finst hjelpetelefonar og chattar der barn og unge kan ta kontakt sjølve.

Også alkovettorganisasjonen Av-og-til er bekymra for konsekvensane alkohol kan ha for barn og unge i den spesielle tida vi no er inne i. Dei vil difor be Vinmonopolet gjera kundane sine meir bevisste på dette, fortel generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

