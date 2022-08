August knuser alle tidligere månedsrekorder for strøm

Månedsprisen i august endte på 434 øre per kilowattime på Sørlandet og 344 øre på Østlandet, ifølge tall fra Europower. I sluttsum betyr det at innbyggerne i Sør-Norge må betale over 2 kroner per kilowattime etter strømstøtte.

– Det har vært tilfeller av høyere timespriser tidligere, men det har aldri skjedd at prisnivået generelt har vært så høyt. August knuser alle tidligere månedsrekorder, skriver Europower.

Likevel tror ikke strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight at august blir årets dyreste måned.

– Jeg har sluttet å si at det finnes noe tak. I Frankrike ventes det nå priser på 20 kr/kWh til vinteren, og Frankrike er koblet til de samme landene som vi er: Tyskland, Nederland og England. Hvis det tørre været fortsetter i Norge, vil også våre priser bli tvunget i den retningen, sier han til nettstedet.

Strømanalytikeren mener den norske prisen ville vært rundt 50 øre per kilowattime om det ikke var for krigen i Ukraina, som presser prisene i taket.