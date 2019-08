Åtvarar mot momsauke for reiselivet

Åtvaringa byggjer på ferske tal som NHO Reiseliv har fått utarbeidd om lønsemda til norske hotell og campingplassar. Opplysningane viser at overnattingsbedriftene i 2018 sat att med mindre enn halvparten av overskotet dei hadde i 2017, fortel Dagens Næringsliv.

Bjørndal meiner at den fallande lønsemda i reiselivet har ein klar samanheng med at momsen for overnatting i fjor blei auka. No er ein ny momsstruktur ute på høyring. Regjeringa har ikkje teke stilling til dette enno, men Bjørndal åtvarar sterkt mot å auka momsen for reiselivet.

– Lønsemdsanalysen viser at regjeringa ikkje må finna på å auka momsen ytterlegare. Det vil få dramatiske konsekvensar med massive nedleggingar dersom satsane blir auka, åtvarar Bjørndal.

