Mannen har mulige bruddskader og punktert lunge, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Annonse

Operasjonsleder Anlaug Oseid opplyser til avisen at det var mannen selv som meldte inn om ulykken.

– Nødetatene på stedet har fortalt at pasienten er ved bevissthet, og at han trolig har pådratt seg bruddskader. Vedkommende har også kanskje vært bevisstløs på et tidspunkt, sier Oseid.