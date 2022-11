Åtte havnet på sykehus etter vannmelon-smitte via butikk

Ikke bare unnlot en å oppbevare ferdig oppskåret melon kjølig, men importørenes brukte heller ikke den korrekt metoden for å kontrollere de importerte vannmelonenes bakterieflora.

Til slutt ble tyve personer syke og åtte havnet på sykehus som følge av dette. Pasientene kommer fra syv fylker og har en stor aldersspredning, fra ett til 87 år. De ble alle syke fra slutten av juni og fram til 30. juli, opplyser Mattilsynet.

Ikke siden 2017 har det vært et like stort utbrudd av Salmonella Typhimurium i Norge. Da ble 21 personer smittet på et serveringssted på Gardermoen uten at smittekilden ble avdekket.

Uhygieniske forhold

Nå mener Mattilsynet at et nytt utbrudd i sommer kan spores tilbake til et pakkhus i Spania, hvor to norske hovedimportører hadde kjøpt vannmeloner. De smittede hadde kjøpt vannmelonene i ulike norske dagligvarebutikker.

I jakten på mulig smittekilde etter utbruddet oppsøkte Mattilsynet forskjellige butikkene. Her ble det avdekket hygieniske forhold som strider mot retningslinjene.

«I noen av disse butikkene ble ikke oppskåret melon oppbevart kjølig dersom den lå fremme til salgs i over et døgn. Dette er i strid med dagligvarehandelens bransjeretningslinje på dette området», skriver Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet, i en epost til Nationen.

Hun vil ikke svare på om det var forskjeller mellom de ulike butikkjedenes håndtering, men sier at Mattilsynets erfaring gjennom flere år tilsier at det er mer hygieniske forhold for oppskjæring av melon i dagligvarehandler som har egne områder for dette.

«Vi har altfor få inspeksjoner for å si noe om forskjeller mellom kjedene. Pasientene i utbruddet hadde handlet i ulike butikker og det kan indikere at forskjellene ikke er så store», skriver Svindland.

Pasientene ble syke av både ferdig oppskåret og hel melon som de senere skar opp selv.

Feil prøvemetode

Mattilsynets undersøkelser avdekket også at «importørene og i noen tilfeller kjedene» hadde tatt prøver som en del av sin internkontroll, men at det ble brukt en feilaktig metode i jakten på salmonella.

Siden salmonella kommer inn i fruktkjøttet fra skallet under oppdeling, må man derfor ta prøver av skallet for å avdekke salmonella og andre sykdomsfremkallende bakterier, påpeker Cathrine Signe Svindland.

«Dessverre hadde man valgt å bruke en metode der man sterilt tok ut prøver av melonkjøttet og testet dette for salmonella. Dette kan være en riktig metode for andre næringsmidler, men det må være et sår ned til fruktkjøttet dersom man skal finne salmonella på denne måten», opplyser Mattilsynets ekspert.

Slik Mattilsynet ser det, er det en utfordring at både forbrukere og dagligvarebutikkene mangler kunnskap om farene ved å håndtere melon.

Ligner på kjøttdeig

Melon gir god vekst av bakterier og vil være lett bedervelig, noe som gjør at den ligner mer på kjøttdeig enn annen frukt. Meloner med sår inn til fruktkjøttet må ikke brukes fordi fruktkjøttet da kan inneholde mange sykdomsfremkallende bakterier.

Melon skiller seg også ut fra annen frukt ved at pH-verdien er tilnærmet nøytral, mens syre i annen frukt hemmer bakterieveksten. Fruktkjøttet inneholder også mye sukker og vann, noe som gjør det til et utmerket sted for bakteriene å vokse – særlig i romtemperatur.

Og siden melon vokser på bakken kan den også ha sykdomsfremkallende bakterier på skallet. Mattilsynet anbefaler derfor at melon vaskes godt og tørkes helt før oppdeling, og at den deretter oppbevares kjøling.

Nationen har også fått inn i et notat fra et møte i midten av august hvor helsemyndighetene, importørene og representanter fra Coop og Norgesgruppen diskuterte utbruddet.

Her stilte Mattilsynet spørsmål om det var på tide «å diskutere om vasking av meloner før oppkutting i dagligvareforretningene ville være et risikoreduserende tiltak». I følge referatet stilte bransjen seg tvilende til om dette vil være tilfelle.

I mai 2021 oppdaget helsemyndighetene for øvrig også et utbrudd fra en annen bakterietype, Salmonella Braenderup. Totalt fem tilfeller ble bekreftet å tilhøre utbruddet. Den gang mente man melon importert fra Sør-Amerika var sannsynlig smittekilde til det som var et internasjonalt utbrudd.