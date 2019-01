Åtte av ti tilsette meiner beredskapen ikkje har blitt betre

Torsdag legg professorane Cathrine Filstad og Tom Karp fram resultata av ei undersøking gjort for å sjå på konsekvensane av politireforma.

Ifølgje Politiforum lemnar resultata reforma liten ære.

Filstad og Jarp har spurt 4500 tilsette i politiet, og gjort observasjonar og feltundersøkingar.

Blant funna i undersøkinga er at 80 prosent av dei spurte meiner et førebyggande politiarbeidet har blitt dårlegare eller iallfall ikkje betre etter reforma. Like mange meinte også at beredskapen var blitt dårlegare eller iallfall ikkje betre.

70 prosent av dei spurte mente at reforma har gjort politiet dårlegare tilgjengeleg for folk, og nesten ingen av dei spurte meiner reforma gir betre utnytting av ressursane.

Sigve Bolstad, forbundsleiar i Politiets Fellesforbund, meiner resultata viser at politiet er på feil veg.

Til Politiforum seier han at det er mykje godt med reforma, men at pengane ikkje strekker til,

Han meiner at for mange ting har blitt rulla ut samstundes, og at reforma er underfinansiert og lite strategisk.