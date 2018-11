Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til tall fra oversikten i Miljødirektoratets Rovbase som viser at antall rovdyrskadde sauer og lam hittil i år er 1611, mens tallene for hele fjoråret er 1626.

Søkekriteriene som KLD bruker for å hente tallene fra Rovbase gir et annet resultat enn hva Nationen kom fram til da avisa nylig meldte at antallet dokumenterte skader hittil i år var det høyeste siden 2014.

KLDs søkekriterier i Rovbase gir en nedgang fra i fjor, mens søket Nationen har foretatt, gir en økning.

– Når rovviltforvaltningen bruker begrepet påviste tap, så omfatter det både dokumentert og antatt sikkert tap. Det er fast praksis. Bakgrunnen for dette er at begge disse kategoriene erstattes fullt ut etter erstatningsordningen for tapte beitedyr til fredet rovvilt, skriver Hamar i en epost til Nationen.

Han skriver videre at «ved utarbeiding av statistikk over påviste tap av beitedyr til fredet rovvilt inngår rovviltartene bjørn, gaupe, jerv, ulv, kongeørn og kategorien ukjent fredet rovvilt».

– Ved å klikke oss inn på lenken til Nationen kan det se ut til at deres tallgrunnlag ikke omfatter antatt sikkert tap, samt at de ikke har med kategorien ukjent fredet rovvilt, skriver Atle Hamar.