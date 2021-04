I rapporten «Wolf attacks on humans: an update for 2002-2020» har forskere ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) forsøkt å finne ut hva sannsynligheten er for at vi mennesker kan bli angrepet av ulv.

Forskerne har gått gjennom nærmere 200 vitenskapelige rapporter, samt avisartikler fra de fleste land i verden hvor det lever ulv. I tillegg har de vært i kontakt med regionale eksperter.

– I Europa og Nord-Amerika fant vi bevis for 12 ulveangrep i perioden, hvor to i Nord-Amerika endte med dødelig utfall. Når vi tar hensyn til at det lever rundt 60.000 ulver i Nord-Amerika og 17.000 ulver i Europa, og at de deler landskapet med flere hundre millioner mennesker, er det opplagt at sannsynligheten for et ulveangrep er over null. Samtidig er den altfor liten til å bli beregnet, sier seniorforsker John D. Linnell i Nina i en artikkel hos forskningsinstitusjonen.

Den nye rapporten er en oppfølger til «The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans» som ble publisert i 2002.

– Vi skal selvsagt ha stor respekt for ulv

Forskerne har identifisert 489 ofre fra ulveangrep som de anser som relativt troverdige, hvor 26 av personene døde. I 380 av tilfellene var det angrep fra ulver med rabies, og 14 mennesker døde.

67 personer, der 9 døde, ble utsatt for predatorangrep, tilfeller hvor ulven oppfatter mennesket som et potensielt bytte, en rival eller ønsker å teste reaksjonen. De siste 42 menneskene er kategorisert som angrep hvor ulven ble provosert eller forsvarte seg. I disse tilfellene døde 3 personer.

– I utgangspunktet har vi ingen grunn til å være redd ulv, men vi skal selvsagt ha stor respekt for den. En ulv er et rovdyr som lever av å drepe byttedyr, som er store og raskere enn oss mennesker. Opptre som om du møter en fremmed løs hund eller en elg, påpeker Linnell.

«Fryktløse» ulver

Seniorforskeren mener det er nødvendig å lære mer om adferden til såkalte «fryktløse» ulver.

– At en ulv vandrer forbi et hus betyr ikke at den er farlig. Hvis det for eksempel er mye snø, vil det være naturlig for ulven å gå langs en brøytet vei istedenfor for å vasse i snøen. Hvis ulven derimot forsyner seg av søppelet i nærheten av et hus, følger etter deg og går mot deg gjentatte ganger over tid uten å vise frykt, er det et problem, sier Linnell ifølge artikkelen til Nina.