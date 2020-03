Astrup vil ha flere kvinner i lokalpolitikken

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) er opptatt av at det skal være kjønnsbalanse i samfunnets styre og stell.

– Vi trenger flere kvinner i lokalpolitikken. Det er viktig for et representativt demokrati som vårt, sier han.

Til sammen 42 kommuner har et kommunestyre hvor mer enn 70 prosent er menn.

Les også: Se hvor mange det er i Norge i dag

Nytt kart

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserte søndag en oppdatert versjon av representasjonsbarometeret. Det inneholder interaktive kart som viser kjønnsbalansen i kommunestyrer, formannskap og ordførerverv.

Etter lokalvalget i fjor er det for første gang et gjennomsnitt på over 40 prosent kvinner i kommunestyrene.

− Vi er helt klart på riktig vei, men vi har fortsatt en vei å gå. Kvinneandelen varierer fra 65 i enkelte kommunestyrer til 13 prosent i kommunestyret med lavest andel kvinner, sier Astrup.

Les også: Seks av ti lokalpolitikarar stiller til val med mål om eit betre samfunn

Påminnelse til partiene

Departementet har hatt en motivasjonskampanje for å minne de politiske partiene på at de har en viktig rolle ved at de bestemmer hvem som skal stå på valglister, hvem som skal være ordførerkandidat og hvem som får stemmetillegg.

Etter valget i fjor ble det flere kvinnelige ordførere. I dag har 35 prosent av kommunene en kvinnelig ordfører, opp fra 28 prosent i foregående periode.

– Vi ser store sprik mellom kommunene når det gjelder kvinneandel i de folkevalgte organene. Jeg håper derfor kartene vil være til inspirasjon i det viktige arbeidet med å få en god og balansert representasjon av kvinner og menn i alle lokalstyrene, sier Astrup.

(©NTB)