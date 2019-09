Arkivverket bekymra for kommunale arkiv

Dette kjem fram i samband med den årlege undersøkinga Arkivverket har gjennomført i stat og kommunar. Undersøkinga viser at det står langt dårlegare til med å gjera informasjonen frå kommunane offentleg tilgjengeleg, enn informasjon frå staten.

Hovudutfordringa er at dei stadig aukande informasjonsmengdene ikkje er tilpassa arkivsystema ein har i dag, skriv Arkivverket i ei pressemelding.

– Tilsette slit med å halda oversikt over kva som skal arkiverast, og det manglar brukarvennlege løysingar som ikkje et for mykje tid av arbeidskvardagen. Ei anna stor utfordring er å ta vare på dataa som blir skapt. Etter nesten 20 år med digital saksbehandling er det framleis svært mange kommunar som aldri har overført data frå datasystema til kommunen til sikker langtidslagring, utdjupar avdelingsdirektør Forvaltning Espen Sjøvoll i Arkivverket.

Han meiner tidspress og knappe ressursar i offentleg forvaltning fører til at dei tilsette må prioritera daglege oppgåver og at det blir mindre tid til langsiktig arkivplanlegging og bevaring.

– Arkivmateriale kan då gå tapt, og Arkivverket ser svært alvorleg på situasjonen, seier Sjøvoll.

Problemet til kommunane med langtidsoppbevaring av elektroniske arkiv er ikkje ny. Arkivverket har i lang tid vore bekymra for det kommunale etterslepet på dette området. Det er særleg små kommunar som slit og som ikkje har overført data frå det kommunale datasystemet til langtidslagring. Arkivverket fryktar at ein konsekvens av dette kan bli at viktig informasjon går tapt.

Kommunereforma har likevel fått litt fleire kommunar til å sikra dei digitale arkiva sine. Samtidig strekar Arkivverket under at det er viktig at kommunane som skal slå seg saman, overfører dei digitale arkiva sine til sikker langtidslagring før dei gå inn i ein ny kommune.