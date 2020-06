Årets varmeste dag målt flere steder i landet

Lørdag var Lærdal 0,4 grader varmere enn Værnes i Trøndelag, som fredag ble målt til årsbeste i landet med 29,0 grader.

– Det er høytrykk som preget været i hele landet nå, og det er ikke så ofte at vi har det. Høytrykket ligger veldig gunstig plassert, og senteret ligger et sted i Finland, noe som er gunstig for den nordlige delen av landet vårt, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt til NTB.

I Nord-Norge kunne både Brønnøysund og Karasjok vise til 26,8 grader. Dividalen i Indre Troms målte 25,7 grader, mens innbyggerne i Tromsø kunne nyte 23,3 grader.

– Det er årsbeste for nesten alle stasjoner i hele Nord-Norge, ser det ut som, opplyser Haga.

Meteorologen anslår at muligheten for tropenatt natt til søndag er liten, men at Nord-Rogaland og Sunnhordland har størst muligheter. Natt til lørdag var det nesten tropenatt på Kråkenes i Nordfjord.