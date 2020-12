Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien

I disse dager reiser mange utenlandske gjestearbeidere til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Mer enn 3.000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark.

De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.

Arbeidstilsynet varsler derfor at de gjennom informasjon og tilsyn skal påse at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien.

– Mye står på spill for småsamfunnene. Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hun sier arbeidsgiverne blant annet må sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig.

– Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Vollheim.