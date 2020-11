Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

– Selvfølgelig synes jeg det er flaut, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NRK.

Tall NRK har samlet inn viser at tilsynet i 2018, 2019 og så langt i år har fått 817 varsler om mulige brudd fra sitt datasystem om at de ansattes arbeidstid bryter med loven.

Les også: Bondelaget og regjeringen vil få slutt på arbeidslivskriminalitet i landbruket

Avtaler om unntak er ikke lagt inn i systemet. Det betyr at det faktiske antallet brudd er lavere.

Tilsynet har kun villet finne fram de konkrete bruddene for 2018. De viser at loven ble brutt 144 ganger det året. Årsaken til at tilsynet ikke har villet finne fram antallet egne lovbrudd i 2019 er at de mener det vil ta for lang tid.

Annonse

– Vi har jobbet for lange dager og vi har ikke inngått avtaler om forskyving av arbeidstid, sier Vollheim.

Les også: Arbeidstilsynet fant lovbrudd i alle tilsyn med sesongbasert landbruk

Arbeidsrettsadvokat Mari Verling mener bruddene kan undergrave tilliten til tilsynet.

– Det er forståelig hvis bedrifter som har fått pålegg fra Arbeidstilsynet reagerer på at tilsynet ikke har kontroll på det samme regelverket selv, sier Verling.