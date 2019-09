Arbeidsretten: Felleskjøpet-streiken var ulovlig

Arbeidsretten skriver i sin dom at de mener streiken ikke utelukkende handlet om lønn, men at de streikende forsøkte å forhandle om videreføring av rettigheter.

"Kravet om 11,5 % lønnsregulering hadde som formål å gjennomføre kravet om særavtale eller annen sikkerhet for opparbeidede rettigheter for tariffperioden 2020–2022. [ …] Bruk av arbeidskamp for å gjennomføre dette kravet er dermed tariffstridig og ulovlig", står det i dommen.

Negotia, de ansattes fellesforbund, er dømt til å betale drøye 300 tusen kroner i erstatning til arbeidstakerorganisasjonen Spekter.

E-post-beviser

Arbeidsretten viser til at Negotia og de ansatte flere ganger har uttalt at de krevde 11,5 prosent økning i lønn for å erstatte mulige tap av rettigheter, og at de også har sagt at lovnad om videreføring av rettigheter kunne erstatte den høye summen.

E-poster mellom hovedtilitsvalgt for de Felleskjøpet-ansatte i Negotia og ledelsen i Felleskjøpet ble lagt frem som beviser i retten. I en av e-postene skal hovedtilitsvalgte ha skrevet "Hvis dette og en del andre krav ble innvilget, ville det ifølge Henriksen "gjennomførest et lønnsoppgjør på 3,2 på samme nivå som andre fagforeningene i bedriften har fått", står det i dommen.

– Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding.

Det var Spekter som tok saken til Arbeidsretten, hvor den ble behandlet onsdag, dagen etter streiken var avslutet.

Forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen, skriver i en pressemelding at hun er overasket over resultatet.

– Det har vært utallige streiker i mellomoppgjør som ikke skiller seg vesentlig fra vår konflikt. Dommen strider med lang tradisjon i mellomoppgjør i Norge. Med dette som bakgrunn hadde vi ingen forutsetning for å kunne gjette at vår konflikt kunne være ulovlig, skriver hun, og fortsetter:

– Samtidig må vi understreke at vi er fornøyd med at streiken i Felleskjøpet Agri endte med at partene kom til enighet hos Riksmekler den 24. september

Fabrikk, butikker og kornmottak

I alt 352 ansatte i Felleskjøpet Agri var ute i streik. Streiken rammet blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet i Felleskjøpet har vært ute i streik.

Løsningen som ble inngått innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1. april 2019, noe som er på linje med det resten av de ansatte i Felleskjøpet har fått, og i tråd med normen fra frontfaget.

Negotia krevde opprinnelig en ramme på 11,5 prosent i lønnsoppgjøret for å kompensere for et mulig bortfall av rettigheter når Felleskjøpet i 2020 bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO Mat og Drikke.