Arbeidet mot fiskerikriminalitet styrkes

– Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Det er ofte en form for kriminalitet som omfatter økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft. Det er ofte grensekryssende og svært godt organisert. Det krever at myndighetenes innsats for å stanse fiskerikriminalitet også er godt organisert, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nå ønsker regjeringen å gjennomføre en reform av den nasjonale fiskerikontrollen ved å opprette en ny seksjon hos Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er et viktig arbeid for en stor sjømatnasjon som Norge, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Seksjonen skal legge til rette for at kunnskap kan bygges og deles mellom næringen og myndighetene på den ene siden, og mellom de ulike kontrolletatene på den andre siden. '

Det blir også en kobling til politiet, både nasjonalt og internasjonalt, skriver regjeringen.

