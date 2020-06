Arbeidere fra EU/EØS kan jobbe i karantenetiden

– Dette er svært godt nytt for mange industribedrifter. Nå kan bedriftene med mer forutsigbarhet påta seg nye ordre, fullføre inneværende ordre og kunne sørge for nødvendig vedlikehold på maskinpark og utstyr, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Veilederen som nå er klar er et godt smittefaglig grunnlag for at arbeidere, som kommer fra EU-/EØS-området for å bidra i norske industribedrifter, skal kunne utvise god forebyggende atferd. Industribedriftene må bruke veilederen til å gi grundig opplæring.

– Dette er et forsiktig steg i retning av å åpne opp grensene med EU-land. En gradvis åpning kun for bedriftskritisk personell vil også gi norske myndigheter nyttig erfaring med tanke på om vi skulle oppleve noen smittetilfeller i denne gruppen, sier Lier-Hansen.

