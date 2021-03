Åpent for lisensfelling igjen

– Statsforvalterne i Oslo og Viken og Innlandet åpner igjen for lisensfelling av ulv i de områdene der lisensfelling ble midlertidig stanset for å skjerme genetisk viktig individ, skriver Statsforvalteren i Innlandet i en SMS fredag morgen.

Det er Klima- og miljødepartementet som ga statsforvalterne i de to fylkene myndighet til å midlertidig stanse lisensfellingene. Årsaken er at den genetisk viktige Elgå-ulven og maken er på vandring.

Det var 3. januar i år at ulveparet ble bedøvet og flyttet bort fra Deisjøen-reviret i Østerdalen til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i Østfold.

Årsaken til flyttingen er at myndighetene vil unngå at hannulven, som anses som genetisk viktig, blir skutt under lisensjakten.

Den skandinaviske ulvestammen er preget av innavl, og Elgå-ulven, som antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, blir betegnet som genetisk viktig fordi den kan tilføre nye gener til den skandinaviske bestanden.