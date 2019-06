Ap vil ha granskning av jernbaneanbudene

– Vår klare oppfatning er at all praten om kvalitet ikke er reell. Anbudet er rigget slik at det i realiteten er laveste pris som vinner. Den som dumper prisen mest, får anbudet. Det er noe annet enn hva regjeringen har kommentert tidligere, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, til FriFagbevegelse.

Torsdag skal samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svare Stortingets opposisjonspartier på hvorfor Go-Ahead vant det første anbudet, den såkalte Trafikkpakke 1.

Samtidig foreslår både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å stoppe videre anbudsutsetting av persontrafikk med tog inntil det er foretatt en ekstern evaluering av anbudsutsettingen av både Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord.

Annonse

«Dersom evalueringen avdekker at pris er vektet høyere enn kvalitet, må anbudet avlyses. Da må det settes i gang en ny prosess der kvalitet vektes vesentlig høyere enn pris», heter det blant annet i mindretallets innstilling til vedtak.

– Vi ser at det er flertall for anbudsutsetting og må akseptere det, selv om vi beklager det. Men det må likevel være mulig å ta lærdom av de to pakkene som nå er avgjort, slik at de neste anbudspakkene kan rigges slik at ikke bare pris avgjør, sier Myrli.

Go-Ahead overtar driften av Sørlandsbanen – som de døper om til Sørtoget – i desember. De skal drifte både Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Svenske SJ overtar etter planen driften av sju strekninger, blant annet Dovrebanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen, fra 2020.