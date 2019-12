Ap varsler mistillit mot Hauglie

– Gjentar hun det samme i Stortinget, er det slutt, sier Aps Eva Kristin Hansen til NRK.

Hauglie innrømmet overfor VG torsdag at et brev fra Nav, som ble sendt i juni 2018, ble liggende i en skuff i flere måneder.

– Når hun lar et helt sentralt brev som er sendt i juni 2018 bli liggende til desember 2019, vitner det om et departement totalt uten rutiner og kontroll. Her har tusenvis av mennesker blitt rammet og departementet har ikke evnet å fange opp signalene om at noe er galt, legger Hansen til.

