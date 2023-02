Ap-utvalg åpner for utbygging i verna vassdrag

Mandag la Arbeiderpartiet fram sin instilling til partiets nye energipolitikk. Utvalget har jobbet i ett år.

Utvalgsleder Kari Nessa Nordtun sier til Nationen at det haster med å bedre energisituasjonen i Norge, og særlig knyttet til strømprisen. Utvalget foreslår utbygging i verna vassdrag, redusere momsen på strøm og skroting av utvekslingskablene til Danmark.

– Det er en tydelig marsjordre på at strømregninga til folk må ned, vi kan ikke ha det slik vi har det i dag hvor mange gruer seg til å åpne strømregninga.

Ber om tempo

Beskjeden fra energiutvalget er at strømgrepene må ha tempo for å hjelpe folk.

– Regjeringa må gjøre alt for å få strømregninga ned for folk.

Nordtun sier at regjeringa bør sette ned tiltak før Arbeiderparties landsmøte senere i år.

– Regjeringa bør sette i gang tiltak for å redusere folks strømregninger fortest mulig. Nå er det ekstraordinære inntekter til staten, da bør de komme folket til gode, sier hun.

Utvalget sier nei til makspris på strøm og åpner for utbygging av flere vindanlegg på land. Det står fast på å elektrifisere sokkelen. Utvalget sier nei til norsk strømprisløsrivelse fra Europa.

– Utvalget peker først og fremst på at reduksjon eller bortfall av moms på strøm kan få ned prisene. De som bor i områder hvor man betaler mye for strøm, betaler jo også veldig mye i moms, sier Nordtun til NTB.

Vil ha Europas laveste priser

– Arbeiderpartiets energipolitikk skal bidra til at Norge fortsatt har Europas laveste strømpriser, slår utvalget fast.

Det ble nedsatt av partiet i februar i fjor etter stor misnøye i befolkningen over stadig økende strømpriser.

Utvalget har forfattet en 28 sider lang rapport med flere forslag til forbedringer i det norske kraftsystemet.

– Strømpriskrisen har nå vært langvarig. Fortsatt er strømregningene for høye. De som er mest utsatt, rammes hardest, og enkelte områder der det er mellomlandsforbindelser, har til tider hatt betydelig høyre priser enn andre. Det er behov for å forsterke dagens strømstøtteordning, skriver utvalget.

Utvalgets forslag Fakta * Ha en gjennomgang av dagens strømstøtteordninger og forsterke disse slik at strømregningen til folk reduseres ytterligere. * Vurdere redusert moms på strømregningen. * Utrede tiltak med mål om å begrense urimelig negativ virkning av prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling. * Sikre at energisamarbeidet med EU er i tråd med Norges interesser. * Øke tilskuddet til Enova med 1 milliard kroner. Tiltakene skal stemmes over på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

Vil ikke ha konkret makspris

Utvalget foreslår at det legges klare prinsipper til grunn for videre strømutveksling med utlandet. Blant annet vil de at det ikke skal bygges nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt.

I tillegg ber utvalget om at man vurderer å ikke legge nye kraftkabler i Skagerrak når dagens linjer til Danmark snart er for gamle.

– En eventuell reinvestering må sees i sammenheng med utbygging av havvind og hybrid-nett, skriver utvalget.

– Vi falt ned på å ikke gå for konkret makspris fordi vi er redd det kan få negative effekter for konkurransen i markedet, investeringer i ny produksjon og nett og for strømsparing, sier Nordtun.

Utvalget vil også ha en storopprydding i strømselskapene.

– Det er liten tvil om at mange har blitt lurt inn i for dårlige avtaler i et uoversiktlig marked. Her må det ryddes, sier utvalgslederen.

Ikke utbygging i verna vassdrag

Overfor Nationen er Nordtun tydelig på at utvalget ikke går inn for å reforhandle EØS-avtalen.

– EØS-avtalen er aldri svar alene, først og fremst må vi se på hva slags politikk som er god å føre. Vi må se på hva som tjener folket, innbyggere og landet så må vi vurdere åpenbare tiltak som svarer ut det. Det er ikke grunnlag for å reforhandle avtalen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) går hardt ut mot energiutvalgets forslag om utbygging av verna vassdrag.

– Regjeringa har ikke til hensikt å åpne for utbygging av kraftproduksjon i verna vassdrag. Vi har sagt at vi ønsker å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftannlegg, sier han til Nationen.

Men han åpner for dette kan skje i nærheten av verna vassdrag.

– Da kanskje også med fokus på vannkraftanleggene som allerede er etablert i nær tilknytning til verna vasskraft og se på mulighetene også der. Men vi skal ikke ødelegge vernekvaliteten i vassdragene våre.

Aps energiutvalg ber regjeringa få ned strømprisen før landsmøtet i mai. Aasland på sin side mener at regjeringa jobber med å få ned strømprisen hver dag.

– Vi har en strømstøtteordning som i dag er god som er innrettet til å få ned folks strømregninger. Denne fikk vi på plass så og si med engang vi overtok regjeringskontorene. Så har vi hele tiden utvidet, forsterket og gjort den mer relevant.