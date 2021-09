Ap-ordførere stoler på at partiet ikke lar seg presse til Evenes-omgjøring

– Det er lenge siden det var for sent å gjøre om på dette vedtaket. Både basen og organisasjonen er under oppbygging. Mye er klart allerede og enda mer i løpet av neste år, sier ordførerne Kari-Anne Opsahl, Helene Berg Nilsen, Terje Bartholsen og Rune Edvardsen i henholdsvis Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik kommune.

Senterpartiet har krevd omgjøring av vedtaket fra 2016 om å bygge opp Evenes som base for maritime overvåkingsfly. De ønsker flyene stasjonert på Andøya.

Siden vedtaket ble fattet, er det investert og inngått kontrakter for flere milliarder kroner på Evenes. Forsvaret har ansatt omkring 200 personer på basen som skal ta imot flyene når de kommer fra USA til Evenes om noen få måneder.

– Vi har fra vår side lagt mye krefter i å ta det ansvaret nasjonale myndigheter har gitt oss. Vi er godt rustet til å gi Forsvaret både gode boforhold, utdanning og andre tjenester de har behov for, sier ordførerne.