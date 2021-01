Ansatte ved Nortura-slakteri smittet av korona

Saken oppdateres.

Fem av drøyt 30 ansatte som arbeider ved slakteavdelingen ved Norturas anlegg i Tønsberg har fått påvist koronasmitte.

Fabrikksjef Therese Ryan sier til Nationen at de stenger hele avdelingen for å være føre var.

Slakteavdelingen vil holde stengt til flere tester er gjennomført.

– I utgangspunktet er vi stengt ut denne uka. Målet er å starte opp igjen på mandag, men vi må få et godt bilde av situasjonen og vurderer situasjonen fortløpende ut ifra det, sier Ryan.

Skulle slakte 4200 griser

De ansatte som er smittet har både norsk og utenlandsk bakgrunn, opplyser Ryan.

– Nå testes hele avdelingen, samt nøkkelpersoner rundt, som teknisk personell og renhold.

–Vet dere om det er smitte fra den britiske mutasjonen?

–Det vet vi ingenting om. Prøvene er ikke analysert med sekvensering. Vi jobber uavhengig av det, egentlig.

–Hvordan ble smitten oppdaget?

– Den ble oppdaget ved at en av de ansatte, som fikk svake symptomer, varslet oss, ble hjemme fra jobb og bestilte seg en PCR-test.

Denne uken skulle slakteriet slakte cirka 4200 griser, men de rakk bare 1500, ifølge Tønsbergs Blad.

Resten blir sendt til et annet slakteri i Nortura-konsernet.

Vet ikke hvor smitten kommer fra

Fabrikksjef Therese Ryan sier at Nortura ikke vet hvor de ansatte er smittet –og heller ikke om de er smittet på jobb i slakteriet.

– Vi speiler samfunnet rundt oss. Også i vårt område har det vært oppblomstringer av smitte.

Ryan sier at de har god oversikt over situasjonen.

– Vi har et godt samarbeid både med smittesporingsteamet i Tønsberg og kommuneoverlegen, og har en god dialog om videre fremdrift, sier fabrikksjefen.

En av Norges største matfabrikker

Slakteriet og pølsefabrikken på Ås nord for Sem ved Tønsberg er en av Norges største matfabrikker.

–Det er også en av grunnene til at vi stenger ned slakteavdelingen, slik at vi ikke får smitte videre inn over i fabrikken vår, sier Ryan.

De ansatte kommer hovedsakelig ifra Tønsberg og Sandefjord, der fabrikksjefen sier at Nortura har et godt samarbeid med lokale smitteteam.

Tror ikke på utenlandsk smitte

I fjor var det 500 ansatte som arbeidet ved anlegget. Mange av dem har utenlandsk bakgrunn, en større andel av dem jobber innenfor råvare enn ellers i fabrikken.

Men fabrikksjefen tror ikke at smitten har oppstått etter opphold i utlandet.

– Nei, vi har ingen mistanke om det. Vi sørger for at alle bestemmelser rundt utenlandsreiser blir opprettholdt. Om noen velger å dra til hjemlandet, må de ta av egen ferie for karanteneopphold inkludert tester, når de kommer tilbake. Vi har hatt noen som var hjemme til jul, men de har nå vært i jobb en god stund etter dette, sier Ryen til Tønsbergs Blad.

Mens slakteavdelingen altså er stengt, går driften som normalt ved avdelingene som lager pølser og posteier.

Det store Nortura-anlegget på Ås langs E18 utenfor ble etablert i 1985, skriverTønsbergs blad. De har spesialisert seg innenfor slakting og skjæring av gris, samt produksjon av pølse- og postei.

Anlegget har i tillegg en stor ekspedisjon.

Har måttet korona-stenge før

Det er ikke første gang et Nortura-slakteri må stenge ned under pandemien.

I desember i fjor ble det oppdaget et større smitteutbrudd blant ansatte ved anlegget i Sarpsborg, da i alt 37 ansatte ble registrert med covid-19-smitte.

I november måtte Norturas anlegg i Gol i Hallingdal stenge ned produksjonen, etter at åtte personer ble smittet av viruset.

Samme måned måtte også slakteriet i Vindafjord stenge ned midlertidig. Da var tre ansatte smittet.

Vil ikke ha obligatorisk testing

–Bør dere i større grad ta i bruk obligatorisk testing for de ansatte?

– Vi har ikke vurdert at det skulle være løsning. De ansatte reagerer på symptomer, selv når de er svake. Vi har ansatte som tester seg jevnlig. Så vi har foreløpig ikke vurdert det som aktuelt. Men vi legger opp til mer testing nå, for å eventuelt få tatt ut noen asymptomatiske smittebærere, sier fabrikksjef Therese Ryan til Nationen.

Ved flere slakterier i Østerrike, Tyskland og USA har det oppstått smitteklynger.

–Frykter dere at smitteklynger skal oppstå?

–Nei, et norsk slakteri er annerledes enn dem det har vært skrevet om i utlandet. Vi har arbeidsgrupper og kohorter i slakteriet. Der vi ser at vi ikke klarer å holde to meter, har vi arbeidsgrupper som det rulleres i innad. Vi har fokus på at arbeidsgruppe skal holdes på linjen og i pausene. Vi håndterer smittefaren godt på den måten og sammenligner oss ikke med et tysk slakteri, sier Ryan ved slakteriet i Tønsberg.