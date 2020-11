Ansatte i Norwegian aksjonerer foran Stortinget

– Det er kommet noe mer til luftfart i statsbudsjettet, men ikke på langt nær nok til å redde eksisterende infrastruktur og norske arbeidsplasser, sier leder for kabinansatte i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen i en pressemelding fra Parat.

Spontanaksjonen finner sted utenfor Stortinget klokken 10.

Mandag ble det kjent at regjeringspartiene og Frp var enige om å jekke opp krisepakken for koronarammede bedrifter med mange milliarder kroner.

Blant annet skal flypassasjeravgiften fjernes ut 2021. I tillegg skal regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, sier Parats uavhengighet til partipolitikken gir styrke i samtalene som nå foregår.

– Vi kan diskutere sak med alle partier på Stortinget, uten å ha partipolitiske bindinger. Det gjør at vi forhåpentlig kan samle et bredt flertall for å redde norsk luftfart i krise. Vi kjemper for at Widerøe, SAS og Norwegian skal overleve.