Anne Jødahl Skuterud er innstilt til gjenvalg i Felleskjøpet

Skuterud er Innstilt som styreleder for en tredje/fjerde periode, ifølge en pressemelding fra Felleskjøpet.

– Anne Jødahl Skuterud leder styrets arbeid svært godt og representerer selskapet utad på en samlende måte. Hennes profil med solid næringslivserfaring kombinert med dype røtter i landbruket er avgjørende for jobben, uttaler Oddvar Tynes, leder av valgkomiteen i Felleskjøpet i pressemeldingen.

Legger vekt på stabilitet

Tynes viser til at Felleskjøpet står overfor store endringer de neste årene, og at valgkomiteen derfor har valgt å fokusere på stabilitet med gjenvalg av alle eiertillitsvalgte i sin innstilling.

– Styret jobber godt sammen og er svært motivert for å gjøre jobben på vegne av medlemmene, samtidig som de har den rette kompetansen til å utvikle selskapet videre, sier Tynes.

Valgkomiteen har lagt fram sin innstilling til nytt styre inkludert styreleder. Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

Annonse

– Ser frem til å fortsette

Anne Jødahl Skuterud ser fram til å fortsette arbeidet som styreleder, heter det i pressemeldingen.

– Hovedjobben for Felleskjøpet er å fortsette arbeidet med å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt, sier Skuterud.

Hun omtaler Felleskjøpet som bondens partner, som jobber kontinuerlig med å forbedre sine leveranser til bonden.

– I tillegg er vi opptatt av at samfunnets forståelse for norsk matproduksjon styrkes. Samfunnets søkelys på klima og bærekraft inneholder både utfordringer og muligheter for norsk landbruk. Det er spennende tider, og Felleskjøpet har en nøkkelrolle i framtidens løsninger for landbruket. Dette er en jobb jeg brenner for og gleder meg til å fortsette, sier Anne Jødahl Skuterud.

Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oscar Fosshaug er på valg i år, ifølge pressemeldingen. Alle innstilles for en ny toårs periode. Thor Johannes Rogneby og Trond Petter Ristad kommer inn ny som henholdsvis første og tredje vara.

Les også debattinnlegget: Forbrukerne må velge norsk