Anleggsbransjen permitterer og skuldar på fylkesreforma

Frå nyttår skal drift og vedlikehald av 44.000 kilometer fylkesvegar overførast frå Vegvesenet til fylkeskommunane. Det skjer i samanheng med fylkesreforma, som blant anna reduserer talet på fylke frå 18 til 11 frå årsskiftet.

Så langt har 1.400 tilsette i Vegvesenet takka ja til overgang til fylkeskommunar, men to veker før ansvaret vert overført, manglar det 650 tilsette som skal jobbe med fylkesvegar i fylkeskommunane.

I haust er fleire anbodsprosjekt trekt tilbake, og nye er ikkje lagt ut. Årsaka er at Vegvesenet ikkje har hatt kapasitet til å gjennomføre, og fylkeskommunane står ikkje klare til å ta over frå nyttår, ifølgje sjef for Maskinentreprenørenes Forbund Julie Brodtkorb.

– Medlemmene våre er bekymra. Fleire har måtta gå til permisjonsvarsel. Det gjer ekstra vondt med så stor utryggleik no før jul, med mange arbeidsfolk som er i ein sårbar gruppe, seier Brodtkorb til avisa.

Tommy Skjervold (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet, seier at dette er ei stor reform og endring, men kan ikkje love når bemanning og prosjekt vil vere på plass.

– Vi har stor tru på at endringane vi gjer i sektoren vil gi god effekt framover, men vi reknar med at den første tida vil kunne gi oss nokre oppstartsproblem og enkelte forseinkingar i kontraktar og prosjekt, skriv han i ein e-post til avisa.