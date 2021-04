Anker frifinnelse av svensk milliardær tiltalt for giftdrap på ulv

For tre år siden startet etterforskningen mot skogmilliardæren Karl Hedin (71).

Den endte med en tiltale om at han – sammen med tre andre – planla drap på ulv med forgiftet kjøttdeig.

Men sakskomplekset handler også om avlytting av mobiltelefoner og fengsling for et ulvedrap som ikke fant sted. I en tilknyttet sak har en involvert vært etterforsket for å ha planlagt på drap en tredje person.

I midten av mars ble Hedin frifunnet på alle punkter.

Annonse

– Vi hadde håpet, trodd og ventet oss dette utfallet. Karl Hedin har ikke gjort det han sto tiltalt for, sa forsvareren, Sven Severin, til den svenske avisen Aftonbladet etter dommen.

Men sagaen er altså ennå ikke over. Avisa Expressen melder fredag at påtalemyndigheten har anket dommen mot skogmilliardæren til hövretten, svenskenes ekvivalent av lagmannsretten.

Les også: Milliardæren frifunnet i rettssaken om giftdrap på ulv

Hedins forsvarer Sven Severin er tydelig overrasket overfor Expressen.

– Jeg har alltid ment at tiltalen aldri skulle ha vært reist, og den oppfatningen delte jo tingretten etter å ha gått gjennom aktoratets bevis. De mente det ikke var nok for en fellende dom, sier forsvareren, som ennå ikke har fått snakket med klienten om anken.

– At aktor uten noe nytt materiale slik jeg forstår det anker, er en sensasjon. Det er opprørende. Jeg trodde ikke slikt skjedde. Jeg begriper ingenting, sier Severin.