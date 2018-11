Anima: Thons argument byggjer på feil premiss

– Dette er eit svært vanleg argument for pelsproduksjon, men det byggjer på feil premiss, seier leiar for ANIMA, Hilde Valbjørn Hagelin.

Ho meiner Thon tek feil når han reknar med at etterspurnaden etter pels vil halde fram.

– Pels er på veg ut. Moteskaparar sluttar å nytte pels, fleire og fleire er mot pels, og land over heile linja legg ned produksjon, seier ho.

– Etterspurnaden vil døy ut

Fredag tok Olav Thon pelsdyrnæringa i forsvar i ei sak i Nationen.

Den 95 år gamle forretningsmannen meiner at dyrevelferda vil verte dårlegare dersom produksjonen skal halde fram i andre land enn i Noreg.

Hilde Valbjørn Hagelin i Anima er ikkje overraska over at utspelet kjem frå Olav Thon.

– Såvidt eg hugsar er han oppvaksen på pelsfarm. Det er nok ikkje slik at dersom dei legg ned produksjonen her, så held produksjonen fram ein annan stad, seier ho og peikar på at nesten all norsk pels vert eksportert.

Ho fortel at den norske pelsbransjen vert aktivt marknadsført i Austen, og meiner etterspurnaden frå andre land vil døy ut saman med denne marknadsføringa når næringa vert lagt ned.

– Vil utspelet frå Thon ha noko å seie for næringa, trur du?

– Absolutt ikkje. Avviklinga er fastsett. Det er lov å ha ulike meiningar, og sjølv om det er mange stemmer mot pels, vil det vere nokre for òg. Heldigvis vert dei færre og færre, seier Hagelin.

