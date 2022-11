Andrine Hanssen-Seppola er ny leder i Senterungdommen

19-åring fra Tromsø blir Senterungdommens yngste leder siden ungdomspartiet ble dannet i 1949.

– Jeg skal være en tydelig stemme for unge og jobbe knallhardt for at det satses på at unge skal kunne bo i hele landet, psykisk helse, og for at vi utvikler landet mens vi kutter utslipp, sier Hanssen-Seppola i en pressemelding.

Hanssen-Seppola har sittet i Senterungdommens sentralstyre i to år, blant annet som politisk nestleder og fungerende leder mens Torleik Svelle var på Stortinget.

På Senterungdommens landsmøte ble Ibrahim Ali (24) fra Oslo valgt som politisk nestleder. Anne Marie Brox-Antonsen (24) ble valgt som organisatorisk nestleder, mens Torstein Buskaker (27 år) ble valgt til internasjonal leder.