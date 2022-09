Analytiker tror strømprisfall skyldes varsel om EU-krisereform

Strømprisen i Sør-Norge falt brått onsdag denne uken etter flere dager på rad med prisrekorder. Torsdag fortsatte nedgangen med en døgnpris på 5,66 kroner per kilowattime i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge.

Sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo tror prisfallet henger sammen med nyheten som kom mandag, om at EU-kommisjonen jobber med en krisereform som skal dempe strømprisen i Europa.

– Prisfallet skyldes nok i stor grad signalene om mulig inngripen i markedet gjennom makspris på naturgass, sier Seland.

Lavere gasspris

Blant tiltakene kommisjonen vurderer, er å skille strømprisen fra gassprisen. Det kan for eksempel gjøres ved å sette en makspris på gass som brukes i produksjon av elektrisitet.

– En slik makspris vil åpenbart være lavere enn dagens markedspris, så økt sannsynlighet for slik inngripen i markedet vil senke prisene, sier Seland.

Strømprisen i Europa påvirkes i stor grad av kostnaden ved å produsere elektrisitet i gasskraftverk. De siste dagene har gassprisen falt kraftig, fra 320 euro per megawattime til 250 euro per megawattime, påpeker Marius Holm Rennesund i konsulentselskapet Thema.

– Dette er et kraftig fall som gir gasskraftprodusentene lavere kostnader. Dette gir igjen lavere kraftpriser i Europa, noe som smitter over til Sør-Norge, sier Rennesund.

Fyller opp lagrene

Rennesund tror gassprisfallet har flere årsaker: For det første ligger EU an til å nå målet om at gasslagrene må være 80 prosent fulle innen 1. november. For det andre har det kommet godt med leveranser av flytende naturgass (LNG) til kontinentet den siste tiden.

Også Seland tror nyheten om at Europas gasslagre fylles opp, blant annet i Tyskland, har bidratt til prisfallet i starten av uken.

– Etter en helt ekstrem prisoppgang i de europeiske markedene for naturgass og strøm i forrige uke, må det dog sies at det er lite som skal til før man ser tilsvarende prisbevegelser nedover, sier han.

– Det er svært liten omsetning i markedene på disse prisnivåene og prisbevegelsene vil naturlig nok være store.

Seland påpeker at Norge og Norden står foran to uker med lite nedbør og lave tilsig til magasinene, en utvikling som normalt ville ført til videre oppgang i strømprisen.

(©NTB)