Amnesty-pris til Greta Thunberg

Prisen ble overrakt 16-åringen for hennes «unike lederskap og mot til å kjempe for menneskerettigheter».

Thunberg sa under mottakelsen at prisen er til «alle disse uredde unge som kjemper for sin framtid. En framtid som de bør kunne ta for gitt, men som de ikke kan slik som det ser ut nå». Hun benyttet også anledningen til å oppfordre unge og voksne til å delta på klimastreiken 20. september.

Prisen Thunberg mottok mandag ble opprettet av Amnesty i 2002. Før henne har blant annet Nelson Mandela mottatt prisen.

16-åringen mottok prisen under sitt besøk i Washington D.C. Hun er onsdag invitert til å tale i Representantenes hus i Kongressen, etter å ha blitt invitert av Demokratene, før hun 23. september skal delta på klimatoppmøtet i New York.

