Amerikanske bønder vil ha marknadsregulering

– Å seie at inntekta har gått ned er for svakt, ho er i fritt fall, sa ein bonde frå Kansas på årsmøtet i det amerikanske bondelaget National Farmers Union (NFU) i Seattle, Washington, melder Norges Bondelag.

NFU diskuterte nye resolusjonar om marknadssituasjonen for bøndene i USA.

Den nye amerikanske landbrukspolitikken som vart vedteken i desember hadde nemleg betre støtteordningar for små bønder, men mangla regulering av produksjonen. Og dette går ut over fleire enn mjølkebøndene. No ønskjer NFU ei bondestyrt marknadsregulering.

Får same pris som i 1979

– Eg får same prisen for kveite i dag som far min fekk i 1979, seier soyabonde Sarah Degn Rechor frå Montana, som òg har kveite.

Medianinntekta for den amerikanske bonden er no på minus 1548 dollar, noko som betyr at dei fleste amerikanske bøndene hadde negativ inntekt i 2018. Ettersom 20 prosent av inntektene til den amerikanse bonden kjem frå eksport, har handelskrigen med Kina medverka til den dårlege økonomien.

– Vi er samde med administrasjonen i at Kina har opptrådt uredeleg. Men Trump har takla dette på heilt feil måte. Han har gjort seg til uvenner med alle og har påført bøndene våre stor skade, seier president Roger Johnson i NFU.

NFU i mjølkestaten Wisconsin har drege i gang ein landsdekkande aksjon kalla "Dairy together". Dei jobbar for både langsiktige og kortsiktige løysingar på føderalt og statleg politisk nivå og i marknaden, og ei styrking av bondens engasjement i samvirka.

Vedtok resolusjonar

På årsmøtet i NFU vart det vedteke fleire resolusjonar der bøndene ber om betre sikkerheitsnett. I ein avdei ber bøndene Kongressen om å vedta ein trepunkts plan som skal sikre etablering av rettvise prisar, regulere volumet, og sikre ein politikk for import og eksport som kan gjere det lønsamt att for mjølkebøndene.

NFU krev så at USA byggjer koalisjonar med andre land for hindre urettvis handel, for å finne ei løysing på handelskonflikten, og sikre WTO som nøytral meklar i handelssaker. Dei krev òg at politikarane no må jobbe for å få bort straffetollen.

– I mellomtida må ein gje meir økonomisk støtte til bøndene som er ramma, krev bondelaget.

I tillegg til mjølkesektoren ber NFU om fleire tiltak. Dei vil ha betre referanseprisar og tiltak mot den kroniske overproduksjonen som har ramma kornsektoren i tillegg til mjølkesektoren. Fordi tala på sjølvmord og opioidmisbruk har auka kraftig blant amerikanske bønder, bed NFU òg om auka støtte til mentale helseprogram for bønder.