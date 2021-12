Amedia utsatt for alvorlig dataangrep

Det er fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som normalt, skriver Amedia i en pressemelding.

Nationen er delvis eid av Amedia, men produseres ikke på de samme systemene som de andre avisene. Nationens papiravis vil derfor bli levert som normalt onsdag.

Kaotisk

– Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever, skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemer. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten.

Produksjon av stoff til nettaviser går som normalt til tross for problemene.

Problemene er begrenset til de systemene som administreres av Amedias sentrale IT-selskap, Amedia Teknologi. Amedias andre systemer fungerer som normalt, ifølge pressemeldingen.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier Nedregotten.

Intens jobbing

Personopplysninger

Det er fortsatt uklart om personopplysninger har kommet på avveie. Amedia kan ikke utelukke det, men foreløpig har de ingen sikre opplysninger om at det har skjedd.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd, og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, sier Nedregotten.

I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort er ikke berørt.

Saken vil bli politianmeldt, ifølge Nedregotten.

Redaktørforeningen svært bekymret

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Redaktørforeningen mener et dataangrep på redaktørstyrte medier er svært alvorlig og sterkt bekymringsfullt.

– Vi er særlig redd for at sensitivt materiale kan ha kommet på avveie, sier Nybø til NTB.

Hun sier det er for tidlig å svare på om dette kan være et angrep rettet mot pressen som sådan.

– Men det er jo et spørsmål man stiller seg når et mediehus blir angrepet, og det får såpass store følger. Når ingen Amedia-papiraviser blir publisert onsdag, så er det i seg selv et stort problem, sier hun.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil ikke kommentere angrepet, men sier det ikke er overraskende.

– Vi kjenner til saken, men vi må henvise til Amedia, som håndterer saken, sier senior kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen i NSM til NTB.

Flere angrep

Tidligere denne måneden advarte sikkerhetsmyndigheten mot alvorlige dataangrep i julen og ba norske virksomheter ha høy beredskap i fridagene.

– Vi har sett en sterk økning av cyberoperasjoner i november og desember. Fra før vet vi at trusselaktørene utnytter fridager med lavere beredskap, og faren for angrep mot norske virksomheter i julen er derfor stor. Norske virksomheter må ta denne trusselen på største alvor, sa direktør Sofie Nystrøm i NSM 13. desember.

Også amerikanske FBI advarte i slutten av november om at høytiden er en periode der det forventes flere digitale angrep. Det kan vise seg at de har fått rett.

Før jul ble samvirket Nortura utsatt for et omfattende dataangrep som førte til redusert aktivitet ved fabrikker i tillegg til at varer ikke blir ekspedert.

Det er ikke rapportert om noen mistanke om sammenheng mellom dataangrepene.