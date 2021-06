Amedia blir majoritetseier i Tun media

Det kommer fram i en pressemelding onsdag ettermiddag. Tun media består av Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk, Traktor, Agrojobb, Landbruksnytt og Tun Byrå.

Omsetningen for konsernet var i fjor på 143 millioner kroner, og Tun media vil ifølge pressemeldingen fortsatt bestå som en egen enhet eid av Amedia og ikke organisert sammen med konsernets øvrige medievirksomhet.

Amedias eierandel blir på 66,9 prosent etter kjøpet av aksjene til Tine, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt. Norges Bondelag vil ha en eierandel på 24,8 prosent, og AS Nord Trøndelag tar over 8 prosent av aksjene.

– Tun Medias sterke titler dekker næringer og tematikk som er viktig for hele Norge i hele Norge. Det sammenfaller med vår ambisjon om å skape offentlighet fra hele landet til hele landet. Amedia er tungt til stede fra Nordkapp i nord til Lyngdal i sør, og våre medier utfyller hverandre på en svært god måte. Dette er perfekt match, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Fakta Tun Media Tun Media eier de viktigste og største medievirksomhetene innen norsk landbruk. Består av Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk, Traktor, Agrojobb, Landbruksnytt og Tun Byrå. Omsetning Tun Media 2020: 143 millioner kroner Abonnenter Nationen 2020: 16.157 Etablert i år 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Konsernsjef er Lise Vedde-Fjærestad. Styreleder er Kjell S. Rakkenes.

– Litt vemodig

Styreleder i Tun media og Nationen, Kjell S. Rakkenes, sier at de med dette styrker dekningen av landbruk og distrikt for framtida.

– Jeg er glad for at vi har lagt alt til rette for at Tun Media, Nationen og alle de andre publikasjonene kan fortsette det fantastiske arbeidet med nye eiere, og at Bondelaget fremdeles har en hånd på rattet, sier han til Nationen.

– Amedia er en perfekt partner for Tun media, det er et medieselskap som har sitt rotfeste i distriktene og landbruket med et ønske om å gjøre journalistikken og nyhetsdekningen av distrikt og landbruk viktig for alle. Vi kan ikke få et bedre utgangspunkt for et slikt samarbeid, fortsetter han.

Ifølge Rakkenes vil det ikke bli de store endringene i første omgang, og viser til at publikasjonene i første omgang skal finne seg til rette med nye eiere.

– Amedia satser på sektoren til Tun Media, og det er et godt utgangspunkt for å gjøre landbruk og distrikt viktigere for folk, sier han.

– Det er litt vemodig å se en slik endring, men jeg tror det er viktig for publikasjonene og konsernet å få industrielle eiere. De kan mediemarkedet bedre enn landbruksorganisasjonene, legger han til.

Fakta Amedia Norges største utgiver av lokale medier, eies av Amediastiftelsen. 80 lokal- og regionaviser, Nettavisen, 7 lokale nettsteder. 6 avistrykkerier og 9 distribusjonsselskaper i Norge. En del av Helthjem-nettverket. Eier Russlands største trykkerikjede, Prime Print. Deleier i svenske Bonnier News Local, som er morselskapet til mediekonsernene MittMedia og Hall Media. 677.115 abonnenter og en omsetning på 3,6 milliarder kroner (2020). Etablert i 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. I 2012 overtok A-pressen Edda Media fra Mecom, og konsernet skiftet navn til Amedia. Konsernsjef er Anders Møller Opdahl. Styreleder er André Støylen.

Bondelaget fornøyd med løsningen

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier de er fornøyd med den løsningen som de nå er kommet fram til.

– For oss var det svært viktig å finne en partner som ser verdien av og vil videreutvikle nyhetsdekningen Nationen står for på områdene distrikt og næringsliv. I tillegg utgjør de øvrige publikasjonene et viktig mangfold på området landbruk. For Norges Bondelag er det derfor viktig å fortsette på eiersiden i Tun Media, sier han.

Konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia sier han er godt fornøyd med at Bondelaget fortsetter sitt eierskap og at de får med seg AS Nord Trøndelag på laget. Sistnevnte er også største hovedaksjonær i Trønder-Avisa.

– Utgivelser rettet mot bransjer og yrkesgrupper er egentlig ikke så mye annerledes enn å gi ut lokalaviser. Det handler om å kjenne sitt nedslagsfelt og sine målgrupper og vite hva som er viktig for dem og hva som engasjerer. Her har Tun Medias titler allerede betydelig erfaring og kompetanse. Det Amedia kan tilføre er vår kunnskap om innholdsutvikling, digitalisering og lesermarked, sier Opdahl.