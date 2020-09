En svensk ansatt på ambulanseflybasen i Brønnøysund testet positivt på koronaviruset etter at han ankom Norge onsdag. Det førte til at basen ble stengt.

Innen lørdag kveld vil smittevaskingen av basen være ferdig. Når den er erklært som ren sone, vil nytt personell komme inn på basen. De går på vakt søndag morgen.

Fram til onsdag vil ambulanseflyet operere på dagtid. Deretter vil det være operativt døgnkontinuerlig.

Den smittede har kommet trygt hjem og følges opp av helsepersonell på hjemstedet. De øvrige ansatte som var sammen med vedkommende, er i karantene. De ble testet fredag, men vil av smittevernhensyn forbli i karantene uavhengig av testresultatene.

– Sikkerhet for egne ansatte, helsepersonell og pasienter kommer alltid først. Med det gode samarbeidet vi har hatt med dem som er ansvarlige for smittevern og oppfølging lokalt, regionalt og nasjonalt, er vi trygge på at driften kan starte opp igjen søndag på en god måte, sier driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge, i en pressemelding.