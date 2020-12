Det letes fortsatt etter mennesker i leirskredområdet på Gjerdrum i Viken. 12 mennesker er ikke gjort for rede for, og over 700 er evakuert. Enda flere står i fare for å bli evakuert.

Situasjonen er dramatisk, og omtales som en katastrofe.

NVE har omtalt det som det største kvikkleireskredet i nyere tid. I sommer sto ordføreren i Alta, Monica Nielsen, i en lignende situasjon da et kvikkleireskred tok med seg flere bygninger. Bildene fra Gjerdrum gjør at tankene går tilbake til sommeren for ordføreren.

– Jeg har fulgt med hele dagen på det som skjer i Gjerdrum nå. Det er flere savnede personer, som gjør situasjonen noe annerledes enn det den var i Alta. Vi fikk relativt rask oversikt over at det ikke var personer som kunne være i skredet. Det har de ikke oversikt over enda på Gjerdrum, sier Nielsen.

Tenker på de berørte

Hun sender sine tanker til de som er berørte av de enorme naturkreftene.

– Det aller første jeg tenker på er de som er berørte av dette og som er bekymret for sine. Disse naturkreftene kan være enorme, og sånne ting kan skje når man minst aner det, og det er også dette et eksempel på. Jeg har kjent veldig på det i dag, med tanke på den situasjonen vi var i og det store apparatet rundt en slik type hendelse, sier han.

– Det er mange som er involvert, og bildene som går over TV-skjermen viser at dette er en katastrofe. Det er tøft å se på, legger hun til.

Bildene som går over TV-skjermen viser at dette er en katastrofe. Det er tøft å se på Monica Nielsen, ordfører i Alta

– Hva er det viktigste en kommuneledelse og en ordfører kan gjøre i en slik situasjon?

Annonse

– Det handler om det de nå gjør på Gjerdrum. Det er den jobben som gjøres knyttet til krisestab, å nå ut med informasjon og ta vare på dem som er berørte. Jeg ser at det gjøres en utrolig god jobb, sier hun.

Preger regionen

Kvikkleireskredet i Gjerdrum preger hele Romerike, og nabokommunene har tilbudt bistand dersom Gjerdrum kommune skulle behøve det. Ordfører i nabokommunen Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher, sier de blant annet har gjort et hotell tilgjengelig for evakuerte.

– Vi har opprettet et hotell for å ta imot evakuerte og vi har hjulpet til med vannforsyning blant annet. Vi bistår selvfølgelig der vi kan, sier han til Nationen.

– Dette er ikke første gangen det skjer et slikt type skred på Romerike, hvordan opplever du det?

– Det er veldig trist. Gjerdrum er nabokommunen vår, og vi har mye kontakt. Det er en helt forferdelig situasjon med flere skadde og savnede, i tillegg til at flere som mister hjemmene sine. Situasjonen påvirker hele Øvre-Romerike, sier Jørgensen Schumacher.

Ordføreren sier de også vil stille seg til disposisjon også i dagene som kommer.

– Vi stiller opp med det de måtte trenge. De kan regne med all hjelp de trenger fra Ullensaker kommune.