Alle mink på danske minkfarmer er avlivet

De siste minkene ble avlivet på torsdag. Fredag gjennomførte det danske mattilsynet, Fødevarestyrelsen, det endelige tilsynet.

– Det har vært en lang prosess, og det har vært mye usikkerhet rundt dette for minkavlerne. Det er godt at vi nå er ved veis ende, sier veterinærsjef Flemming Kure Marker.

Danmark besluttet i november at over 15 millioner mink skulle avlives. Det ble imidlertid etter hvert klart at lovgrunnlaget ikke var på plass. Før jul vedtok regjeringen en ny lov, og 15. januar trådte forbudet mot minkhold i kraft.