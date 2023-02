All post i Norge skal innom denne terminalen i Oslo først: – Det er nesten umulig å forklare for folk

NT24.no/Nidaros: Hallen er stor, bråkete og effektiv. Den har trafikkregler og fotgjengerfelt, roboter og maskiner. De færreste i dette landet har vært her inne i denne statlig eide bygningen.

Trøndere, vestlendinger og nordlendinger har knapt sett bygget. Men får du et brev, et postkort eller en pakke i postkassen din hjemme, så kan du vite at den forsendelsen har vært innom den enorme Østlandsterminalen ved Lørenskog utenfor Oslo, uavhengig av hvor du bor.

Fra og med 6. mars i år frakter Posten Norge absolutt alle småpakker og brev med bil, tog eller fly inn til denne hallen – uansett om posten egentlig skal lenger nord eller på tvers av landet. Også om brevet du sender skal til naboens postkasse i veien like ved der du bor, må den først reise til Lørenskog, for å bli sortert, for så å sendes tilbake.

Posten selv kaller dette effektivisering.

Omleggingen startet allerede i 2018 og fullendes nå i 2023, men Posten har ikke synlig mye ressurser på å informere det norske folket om at post-Norge ser slik ut:

Om du har vært på butikken i Stjørdal for å sende ei strikkelue til tanta di i Trondheim, så reiser lua med trailer eller tog til Lørenskog for å sorteres på Østlandsterminalen, der den legges inn på ruta til postbudet i Trondheim, for så å kjøre trailer tilbake til Trondheim, hvor postbudet plukker den opp for å levere den i postkassa til tanta di.

Lua som bare skulle fraktes tre mil, måtte reise en rundtur på 100 mil.

Posten Norge kaller seg miljøbevisste

Om du i Kirkenes skal sende en brukt skibukse du har solgt på Finn.no til en kjøper i Vadsø, skjer det gjennom en rundtur av en annen verden. Buksepakken går da gjerne med trailer fra Kirkenes til Tromsø, lempes på et fly til Oslo, videre med bil fra flyplassen til Lørenskog hvor den sorteres og klargjøres for ruta til postbudet, for så å fraktes med bil tilbake til flyplassen, videre tilbake med fly til Tromsø for å lempes over i en bil og kjøres til Vadsø hvor postbudet plukker den opp.

Den lille brevpakken har reist nesten 400 mil – mens avstanden fra Kirkenes til Vadsø bare er på 17 mil.

Akkurat det samme rundreisen, via Lørenskog, skjer om du sender et brev fra Narvik som egentlig bare skal til en annen mottaker i Narvik. Eller fra Tromsøya til Tromsdalen.

– Det virker ulogisk at småpakker og brev som skal mellom nabokommunene midt, nord eller vest i landet må innom Lørenskog, for så å reise samme vei tilbake?

– Det er nesten umulig å forklare for folk, medgir konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Norge.

Selv mener han det er logisk logistikk.

Posten Norge sitt slagord er: «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre».

– Ville ikke hatt råd andre steder

– Vi har gått «all in» på huset her, forklarer Ryen, som er sjefen for alt av terminaler i Posten Norge.

Og med huset her mener han Østlandsterminalen på Lørenskog – en hall på størrelse med 12 fullgode fotballbaner.

Terminalen er til randen fylt med et effektivt maskineri, som gir en følelsen av å være inne i en gedigen utgave av Roald Dahls «Charlie og sjokoladefabrikken». Alt som skal ned i folks postkasser sorteres her i hallen.

– Vi ville ikke hatt råd til å investere så dyr teknologi flere steder, fortsetter Ryen.

Roboter, rullebånd, sorteringsmaskiner, trucker og personellet her nede skal gjøre jobben.

Omleggingen har skjedd gradvis. De fleste nedleggelsene av brevsortering- og ruteklargjøringsterminaler i Norge skjedde i 2018 hvor brevsorteringsterminalene i Bergen, Trondheim, Molde, Stavanger, Evenes og Stokke ble besluttet flyttet til Postens Østlandsterminal i Lørenskog og rundt 550 ansatte ble berørt.

Bakgrunn var nedgangen i brevpost, som igjen førte til at Stortinget endret kravet til A-post; altså at brev innad i Norge skulle leveres over natta.

Kun to terminaler; Bodø og Tromsø ble spart. I vår er det deres tur å stenge. Så er Østlandsterminalens nasjonale arbeidsflyt komplett.

Fra og med mars vil dermed også alt av brev og småpakker i Nord-Norge først sendes til Østlandsterminalen på Lørenskog for å sorteres. Her inne fordeles så posten inn i postbudenes ruter og sendes til regionen hvor mottakerne bor.

– Vi er klare

– Omleggingen vil ikke berøre kundene. Dagens servicetilbud opprettholdes, meldte Ryen i Posten Norge sin pressemelding for ett år siden da omleggingen ble varslet.

– Vi er klare. Vi gir den nye posten plass på bølge en, smiler Razzaq Imtiaz, mens han kaster et blikk over den rutesorterte posten fordelt på gateadresser til en bydel i Trondheim.

Det står leder trykket på ryggen av den gule vesten hans.

«Bølge» er Østlandsterminalens stammespråk for postruter. Imtiaz er sjefen for alle postrutene ved Østlandsterminalen. Det er under hans overoppsyn at postbudene fra hele landet får klargjort posten som skal med på ruta deres.

Posten som skal til Trondheim er sortert etter postbudets ruter. Det er mye småpakker i hyllene. Dette skal fraktes til Trondheim i røde kasser som budene henter på morgenen før de starter på ruten.

– Hvor mye øker arbeidsmengden her i Lørenskog når de to siste brevpostterminalene i nord legges ned?

– Null, svarer Razzaq Imtiaz kontant.

Østlandsterminalen er utstyrt med Nord-Europas største sorteringsmaskin. Det skal ikke merkes i arbeidsmengden i sør at 80 stillinger blir borte i nord.

Ikke annet enn i regnskapet. For her koster det.

– Omstillingskostnader på 36 millioner kroner, viser notene i årsregnskapet til Posten Norge for 2022.

– Omstillingskostnader i 2022 gjaldt i hovedsak restruktureringskostnader for flytting av brevproduksjon og ruteklargjøring fra Bodø og Tromsø til Østlandsterminalen, gjeldende fra 1. april 2023. Bemanningen vil reduseres med om lag 80 årsverk, som tilbys omstillingsvirkemidler som gavepensjon og sluttpakker, framgår det av notene i årsrapporten.

I tillegg drar Posten Norge med seg 307 millioner i årsregnskapet på «sliterordningen» for tidligere postansatte som har fått førpensjonsavtaler.

I dag går det postfly fra Svalbard, Bodø og Tromsø. Men stadig mer av posten går med trailer. I noen grad også med tog.

Til tross for at posten fra hele landet går fram og tilbake til Østlandet, så mener Ryen logistikken også er miljøvennlig.

– Pakket post utgjør lite i volum, mener Ryen.

Posten har imidlertid større ambisjoner enn som så. I følge årsberetningen deres har de satt seg mål om nettonull utslipp for all veitransport innen 2040 og nettonull utslipp for hele virksomheten i 2050.

– Det er her folk bor

– Men hvorfor har en ikke bygd opp den norske hovedterminalen midt i landet, for eksempel på Tiller i Trondheim? Der kunne en sortert ut det som skulle nord, sør, øst og vest?

– Fordi det er her nede folk bor. Det meste av posten skal hit, sier Ryen.

Etter et øyeblikks stillhet, fortsetter han:

– Jeg er bare realist, ikke politiker.

På vei opp trappene til andre etasje av det store terminalbygget, sier Ryen en må skille det rasjonelle og det emosjonelle. Logistikk er ikke følelser.

I andre etasje av bygget sitter en gjeng postansatte foran skrivebordene sine i et stort landskap.

– Hva gjør de som jobber her?

– Hun spør hva dere gjør her? Og da må jeg svare at det har jeg aldri funnet ut av, roper konserndirektøren ut i lokalet.

De ansatte i lokalet ler høyt.

De er administrasjonen.

Ingen kan si at terminaldirektøren henger med hodet. Han er en slagferdig kar som mer eller mindre er født inn i lokalene ved Postgirobygget i Oslo sentrum. Der jobbet han både før og under studiene. Og før vitnemålet var blitt kaldt, huket Posten tak i Ryen igjen.

Med største selvfølge vandrer han rundt langs terminalbyggets fortauer, geleider i farlige kryss og krysser bare truckveiene på gyldige fotgjengerfelt, samtidig som han vitser og ler og er på fornavn med mange av de rødkledde ansatte i gule vester.

Brukthandelen øker

I dag jobber det 1500 ansatte på Østlandsterminalen på Lørenskog. I antall, så utgjør staben her 60 prosent av alle postbud i Norge. For etter at Posten Norge endret konsesjonsavtalen med norske myndigheter til utlevering av post annenhver dag, så er antall postbud i Norge redusert til 2500 personer. Totalt 1500 postbud forsvant med omleggingen i 2020.

Myndighetene økte samtidig tidsrommet postkonsernet hadde på seg til å få fram posten til mottakers postkasse fra to til tre dager.

Brevets høydepunkt var i år 2000, med to milliarder adresserte forsendelser i året. Siden har antallet gått dramatisk ned hvert år. E-post og sosiale medier har tatt over. I år regner posten med om lag 300 millioner brev. I snitt betyr det at hver norske postkasse får mindre enn tre brev i uka.

Mens brev går ned, så øker antallet småpakker kraftig – så postbudene går slett ikke tomhendte innom postkassene.

Det viser også de røde budrutekassene som ligger tettpakket av småpakker inne ved budrutebølgene. Norgespakken hadde 2022 en vekst på 30 prosent på 12 måneder. Ikke minst fordi nordmenn er blitt så aktive i å kjøpe og selge brukte klær og ting hos hverandre.

De siste årene har posten gjennomgått mange endringer. Postkontorene er lagt ned, postbudene kraftig redusert i tillegg til nedleggelse av brevsorteringsterminaler.

Ansatte som blir berørt av omstillingene tilbys pakker, tidligpensjon, jobber i andre deler av konsernet eller utdanning som yrkesbilsjåfører. For mens noen områder av Posten Norge skrumper inn, så er det andre som øker.

– Vi kaller det annekset

Østlandsterminalen er Nordens største terminal med grunnflate på 35.000 kvadratmeter som til sammen utgjør et areal på 75.000 kvadratmeter. Og det er for lite. For Posten Norge har nye planer. I disse dager holder de på å bygge ut 18.000 kvadratmeter til som skal stå ferdig i mai.

– Vi kaller det bare for annekset, humrer konserndirektøren og nikker mot baksiden av terminalen nybygget reises.

Her skal netthandelen tilbys lager og logistikkløsninger.

– Kondomeriet er en av de som allerede er inne. Alt av pakking og utsendelser fra Kondomeriets netthandel skjer gjennom Posten Norge, sier Ryen.

Nå ønsker de å ha leie ut lager og drifte nettbutikker til enda flere nettaktører.

– Samfunnet er i endring. Og Posten Norge er i endring, sier Ryen.

Posten satser storstilt på å sette ut pakkebokser rundt om i landet slik at folk kan hente pakkene sine selv. De jobber også innovativt. Nå tester Posten Norge ut både robot og droner.

Norge er et grisgrendt land med postkasser på de ytterste øyer og logistikk koster. For 2022 fikk Posten Norge overført 755 millioner kroner i kompensasjon fra Staten for ulønnsomme leveringspliktige posttjenester.

– Det hadde vært mer lønnsomt å kjøpe iPader til en del folk, medgir Ryen, men legger fort til at det slett ikke er aktuelt.

For posten skal fram. Bare på en annerledes måte enn før.

Fakta om nye Posten Norge Kilde: Postens nettsider og årsmelding 2022 Posten Norge AS er et 100 prosent statlig eid nordisk konsern som utvikler og leverer løsninger innen logistikk og post med merkevarene Posten og Bring. Posten Norges består av to divisjoner: POST: Den ene divisjonen er den tradisjonelle Post, som i hovedsak retter seg mot privatpersoner i Norge og som også tar seg av alt av brev og småpakker i folks postkasser. Leveringspliktige tjenester til både private og bedrifter ligger her. Selv om det er denne divisjonen de fleste forbinder med Posten Norge, så utgjør omsetningen til segmentet Post på 5,4 milliarder kroner bare drøye 20 prosent av Posten Norge AS sin totale omsetning. Det blir stadig færre ansatte i segmentet Post. I 2022 ble staben redusert med ytterligere 315 personer til 3.894 ansatte. I hovedsak på grunn av overgangen til Post i butikk. Segmentet Post innebærer også leveringspliktige posttjeneste som et hvert land er forpliktet til å ha. For 2022 fikk Posten Norge overført 755 millioner kroner i kompensasjon fra Staten for ulønnsomme leveringspliktige posttjenester. I tillegg til 128 millioner kroner for avisombæring i distriktene. Samferdselsdepartementet mener det statlige støttebeløpet vil øke med 200-300 millioner hvert år dersom leveringspliktig postomdeling opprettholdes som i dag. LOGISTIKK: Den store økonomiske forretningsmessige virksomheten til Posten Norge er under segmentet Logistikk. Dette segmentet hadde i 2022 en omsetning på nesten 19 milliarder kroner og driver med alt fra e-handel til internasjonal logistikk. Divisjon E-handel og logistikk har ansvaret for alle standardiserte pakkeprodukter mot e-handelskunder, i tillegg til stykk- og partigods, lager i Norge og tjenesteområdet hjemlevering i Norden. Divisjon Internasjonal logistikk har ansvaret for industrielt direktegods og bransjeløsninger for industri- og offshorekunder. I tillegg rapporterer Next som en del av segmentet. Divisjonen skal også utvikle nye forretningsmodeller og markeder, samt verdimaksimere porteføljeselskaper og ventureinvesteringer. De konkurrerer over hele Norden og terminaler og ansatte både i Norden og i ellers i Europa. Det er innenfor dette område 8.141 av de 12.500 ansatte i Posten Norge jobber. Et par tusen av de 8141 logistikk-ansatte jobber i andre land enn Norge. I hovedsak i Sverige, Danmark samt andre land utenfor Norden. I administrasjonen til Posten Norge AS, som styrer begge divisjonene, jobber 466 ansatte.

Statenes postkonkurranse

Konserndirektør Ryen er sjef for 26 terminaler – men kun 18 av dem er i Norge. De Posten Norge-eide terminalene som er igjen ellers i landet er av typen Bring-terminaler som sorterer og distribuerer store pakker og forsendelser.

Denne typen forsendelser må ikke innom Oslo, før de når mottakerne.

De øvrige terminalene ligger i Sverige og i Danmark hvor Posten Norge søker å konkurrere seg inn på markedet. Per i dag har Posten Norge nesten like mange ansatte i nabolandene som de har postbud i Norge.

Mens Posten Norge eid av den norske stat, konkurrerer med nabolandene, så søker nabolandene å komme seg inn på det norske markedet. Da gjennom Post Nord som eies sammen av den svenske og danske stat.

Flere store paller lengst inne i hallen ligger post, merket konkurrenten Post Nord.

– De kjøper tjenester av oss, humrer Ryen fornøyd.

Besøk fra andre land

Posten Norge driver på en midlertidig konsesjon med Samferdselsdepartementet. Men selskapet er 100 prosent eid av staten. Det er Fiskeri og næringsdepartementet som følger med selskapet på vegne av Norge.

– Vi har til nå hatt 28 besøk fra andre lands postselskaper for å se hvordan vi har klart å bygge opp dette, sier Ryen stolt

Han bedyrer at de kommer hit for å se på logistikken, og ikke fordi de synes dette opplegget høres helt kokkelimonke ut.

– De kommer fordi vi er gode og innovative, sier han.