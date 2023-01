Det har aldri vært registrert mer hogst i Norge til industriformål, ifølge Landbruksdirektoratet.

Samlet sett solgte skogeierne nesten tolv millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2022. Det er 64 000 kubikkmeter mer enn i 2021 og det høyeste tallet noensinne, skriver direktoratet. Med det ble 2022 et rekordår.

Før skatt var verdien av tømmeret fra 2022 på over 5,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 800 millioner mer enn i 2021.

Rekordåret er ikke noe unntak. Sett bort fra 2020 har det mellom 2015 og 2022 vært en økning hvert eneste år.

Det er fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark som sto for den største andelen av hogsten med 76 prosent av totalen.

Tror ikke på vekst i 2023

– Jeg vil kanskje tro at vi ikke ser den samme økningen i fjor som vi har hatt i år.

Det sier nestleder i Ringerike Skogeierlag Turi Anine Rognerud Lamoudru til Nationen. Til daglig jobber 39-åringen i en kiropraktorkjede, men har drevet aktivt med hogst siden 2014. Da overtok hun skogen til familien etter faren.

Til tross for at 2022 var et rekordår tror hun tallene kunne vært enda høyere.

– Det har gått oppover en god stund, så vi så jo at det kom til å gå bra. Men mye var også vindfallhogst etter stormen i 2021, sier Lamoudru.

Hun påpeker at skogmiljøet er opptatt av at eierne skal drive skogen aktivt og at høye priser gjør det enda mer attraktivt med hogst. Hun tror skogeiere planla for mye hogst på grunn av høye priser og stor etterspørsel.

Landbruksdirektoratet melder blant annet om en prisvekst fra 481 kroner per kubikkmeter i januar til 532 kroner i oktober 2022.

– Er det utelukkende positivt at det er vekst i hogsten?

– Jeg tror det er bra så lenge man gjør det på en skånsom måte. Nå kommer det jo mer og mer informasjon om hvordan man bør drive skogen mer miljøvennlig. Man kan vurdere å bruke ulike hogstmodeller. Det finnes flere måter å gjøre det på slik at naturen kan leve videre på en god måte.