Aldri før har så mange takket ja til plass på folkehøgskole

– Det går mot ny elevrekord for folkehøgskolene i Norge kommende skoleår. I starten av juli har tre prosent flere elever takket ja til skoleplass sammenlignet med for ett år siden, sier Marit Asheim, informasjonsrådgiver i Folkehøgskolene, til Nationen.

– I august 2018 startet til sammen 7751 elever opp på folkehøgskolene i Norge. Det er økning på hele 20 prosent i løpet av ti år. I 2008 begynte 6442 elever på folkehøgskolene våre, sier Marit Asheim til Nationen.

Nylig avsluttet over 7700 elever sitt folkehøyskoleår. Det er foreløpig «all time high», men rekorden blir ikke stående lenge: Ved skolestart i august stiger elevtallet på nytt – for femte år på rad.

Fem nye skoler på fem år

Fem nye folkehøgskoler i løpet av de fem siste årene er en av årsakene til at elevrekordene står i kø.

– To av disse folkehøgskolene, Svalbard og Evje, åpner til høsten, sier Asheim.

Som Nationen skrev tidlig i vår har søkerveksten til folkehøgskolen økt mye de siste årene, og kommende skoleår er ikke noe unntak.

– For femte år på rad blir det ny elevrekord. Det er fantastiske tall. En annen årsak til veksten vi opplever skyldes nok økt karakterpress i den videregående skolen. Stadig flere elever hos oss forteller at de er slitne – og at de trenger gjøre noe annet før videre studier. De trenger en pause fra karakterer og opplevd press, sier Asheim.

Elevrekorder i kø

I starten av juli 2018 var det omtrent akkurat samme antall elever som hadde takket ja til en plass på folkehøgskole, som det var i begynnelsen av juli 2017.

– I år ser vi derimot en økning på 3 prosent – fra 1. juli 2018 til 1. juli 2019. Dette skyldes nok også at det starter opp to nye folkehøgskoler i august og september. Dermed er plass til flere folkehøgskoleelever totalt. At veksten er såpass stor gjør at vi kan si med sikkerhet at det blir en økning i elevtallet til høsten. Om den blir så mye som 3 prosent er fortsatt litt usikkert, men økning blir det i alle fall – og dermed nye elevrekord, sier Asheim.

Elevtallet i folkehøgskolen økte med cirka 0,4 prosent fra skolestart 2017 til skolestart 2018.

Evje og Svalbard starter i år

– Skolene var temmelig fulle i 2017 – og det var ikke var rom til å øke så mye mer. Fra skolestart 2016 til skolestart 2017 økte elevtallet med over 3 prosent. Fra august 2015 til august 2016 økte elevtallet med litt over 2 prosent, sier Asheim.

Fra høsten av er det hele 81 folkehøgskoler i Norge, i tillegg til en nordisk skole som ligger i Sverige.

– I høst starter det opp to nye folkehøgskoler: Svalbard folkehøgskole i Longyearbyen og Evje folkehøgskole i Aust-Agder, sier Asheim.

De andre skolene som har startet de siste fem årene er SKAP Kreativ Folkehøyskole, som ligger i Mandal i Vest-Agder, som åpnet august 2016 og Kristiansand folkehøyskole i Vest-Agder som åpnet august 2015.

Den femte nye skolen er Setesdal folkehøgskole. Da den startet var det hele 25 år siden det hadde åpnet noen ny folkehøgskole i Norge.

Tilfredse elever

Antall gutter i folkehøgskolene har også i løpet av en tiårsperiode økt en god del- og var skoleåret 2018–19 på 43 prosent.

En intern undersøkelse blant folkehøgskoleelevene skoleåret 2018–19 viser at behovet for å gjøre noe annet før videre studier er viktigste årsak til å velge folkehøgskole, sammen med spennende fagtilbud og et godt sosialt miljø.

– Nærmere 90 prosent av elevene sier året har gitt dem bedre samarbeidsevner, og hele 77 prosent av elevene mener å ha fått større læringsglede av å gå på folkehøgskole, sier Asheim.

Over halvparten av årets elever oppgir at folkehøyskoleåret har hjulpet dem med å finne ut hva de skal gjøre neste år. Mange hadde i tillegg klare studieplaner før de startet på skolen.

– Vendepunkt i livet

Nora Otilie Jacobsen (19) fra Fredrikstad sier hun var fast bestemt på å starte studier rett etter videregående, og komme ut i jobb fortest mulig.

– Planen falt i grus da jeg ikke kom inn på drømmestudiet. Nå er jeg lykkelig det ble sånn, sier Jacobsen.

Da svaret fra Samordna Opptak kom i slutten av juli i fjor var skuffelsen stor. Jacobsen kom ikke inn på førstevalget sitt, og sto plutselig uten noen plan for høsten.

– Det var helt sikkert at jeg skulle bli vernepleier. Jeg ville bli fortest mulig ferdig med studier, og få livet mitt på stell, sier Jacobsen.

En tante tipset om folkehøgskole – og Jacobsen ble elev på linjen Social Justice ved Jeløy folkehøyskole utenfor Moss. Studieturen til Kenya ble et høydepunkt i løpet av skoleåret, men mange spennende menneskemøter.

«På Jeløya har det vært flott å se hvordan alle kan lære av hverandre, og løfte hverandre.» Nora Otilie Jacobsen, Fredrikstad - folkehøgskoleelev 2018-19

– Har betydd alt

– Det er flott å se hvordan alle kan lære av hverandre, og løfte hverandre. På folkehøgskolen var alle en del av fellesskapet. Den holdningen gjør at alle tør være seg selv. Folkehøgskolen har gitt meg masse viktig erfaring og kunnskap til videre studier, sier Jacobsen.

Jenny Nesje (23) fra Molde valgte feil studie etter videregående – hoppet av og var veldig usikker på hva hun ville. Et folkehøgskoleår ga ny retning.

Drømmen om å bestige Kilimanjaro ble også plutselig en realitet på linjen Friluftsliv Adventure ved Valdres folkehøgskole på Leira.

– Året i Valdres har betydd alt – både for nettverk og for mitt eget syn på meg selv. I dag er jeg en mye tryggere person. Jeg var helt sikker på at jeg var mer teoretisk anlagt. Nå vet jeg at jeg liker å jobbe praktisk. Jeg vil gjøre ting – ikke bare lese om det, sier Nesje og legger til:

– Jeg har fått høre fra flere at jeg ble en ny person etter folkehøgskolen. De merker en helt annen utstråling, en trygghet.